Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η 24χρονη και ο 37χρονος για βιασμό της 10χρονης 

Τον δρόμο προς την φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους η 24χρονη και ο 37χρονος που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης. Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή τους.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Όμως η ανήλικη ανέφερε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια.