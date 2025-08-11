Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η 24χρονη και ο 37χρονος για βιασμό της 10χρονης 

Τον δρόμο προς την φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους η 24χρονη και ο 37χρονος που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.
Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης. Στην πολύωρη απολογία της, η νεαρή γυναίκα είπε -σύμφωνα με πληροφορίες- ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.
Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακριτή με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προσωρινή κράτησή τους.
Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.
Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Όμως η ανήλικη ανέφερε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας