Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ μετά την απολογία του σχετικά για την προσάραξη του πλοίου στα Νέα Στύρα Ευβοίας.
Ο καπετάνιος ισχυρίστηκε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει την ξέρα καθώς υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, στοιχείο που φέρεται να έχει διαψεύσει ο νηογνώμονας που έλεγξε το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα».
Το πλοίο μεταφέρθηκε, χθες, στο λιμάνι των Νέων Στύρων και παραμένει εκεί φυλασσόμενο, ενώ περιμετρικά έχει τοποθετηθεί φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία. Το πλοίο ρυμουλκήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης διάρκειας τριών ωρών. Σταδιακά, από χθες το βράδυ, αρχίζουν και απομακρύνονται τα «εγκλωβισμένα» οχήματα από το φέρι μποτ.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας