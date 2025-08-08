Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος του φέρι μποτ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο καπετάνιος του φέρι μποτ μετά την απολογία του σχετικά για την προσάραξη του πλοίου στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Ο καπετάνιος ισχυρίστηκε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει την ξέρα καθώς υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, στοιχείο που φέρεται να έχει διαψεύσει ο νηογνώμονας που έλεγξε το πλοίο «Παναγία Παραβουνιώτισσα».

Το πλοίο μεταφέρθηκε, χθες, στο λιμάνι των Νέων Στύρων και παραμένει εκεί φυλασσόμενο, ενώ περιμετρικά έχει τοποθετηθεί φράγμα για αντιρρυπαντική προστασία. Το πλοίο ρυμουλκήθηκε αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία αποκόλλησης διάρκειας τριών ωρών. Σταδιακά, από χθες το βράδυ, αρχίζουν και απομακρύνονται τα «εγκλωβισμένα» οχήματα από το φέρι μποτ.