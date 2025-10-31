Αθήνα, 19°C
κακοποίηση
Dreamstime.com

Έλενα Ακρίτα: Όταν η πατριαρχία ονομάζεται «σχέση αγάπης»

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
efsyn.gr
«Η δήλωσή της 40χρονης δεν εκφράζει συναίσθημα· εκφράζει υποταγή στην ισόβια αιχμαλωσία...»

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε σε όλη τη χώρα ο άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης γυναίκας από τον 50χρονο σύζυγό της στο Κορωπί την περασμένη εβδομάδα. Στην απολογία του, ο φερόμενος δράστης αρνήθηκε κάθε κατηγορία, ενώ αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του θύματος (που νοσηλεύτηκε στην εντατική) πως έχει «σχέση αγάπης» με τον 50χρονο. 

Η Έλενα Ακρίτα, τομεάρχης Δικαιωμάτων & Ισότητας και Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σχολιάζοντας τα παραπάνω δήλωσε ότι «η 40χρονη γυναίκα από το Κορωπί, που μετά τον άγριο ξυλοδαρμό δήλωσε ότι «έχει σχέση αγάπης» με τον κακοποιητή της, δεν είναι απλώς ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η τραγική αντανάκλαση μιας κοινωνίας που μαθαίνει τις γυναίκες να υπομένουν, να δικαιολογούν, να σωπαίνουν». 

Σύμφωνα με την κ. Ακρίτα, «η υποταγή εδώ αυτή είναι το απότοκο μιας πατριαρχίας που εκπαιδεύει τα θύματα να αντιμετωπίζουν ως κανονικότητα την βία, την κακοποίηση ακόμα και τον θάνατο. Από μικρές, οι γυναίκες μαθαίνουν ότι η «αγάπη» σημαίνει θυσία, ανοχή, συγχώρεση — ακόμη κι όταν πληγώνει. Ο φόβος, η κοινωνική ντροπή, η οικονομική εξάρτηση, αλλά και η εσωτερικευμένη πεποίθηση πως «ο άνδρας έχει τον έλεγχο», τις κρατούν δέσμιες του βασανιστή τους. Η δήλωσή της 40χρονης δεν εκφράζει συναίσθημα· εκφράζει υποταγή στην ισόβια αιχμαλωσία. Όμως η αγάπη στον δυνάστη δεν είναι υποταγή: είναι το άλλο πρόσωπο της πατριαρχίας».

