Καταγγελία ΚΕΕΡΦΑ για βίαιη επαναπροώθηση στα ανοιχτά της Χίου

Η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή καταγγέλλει παρακρατικές μεθόδους από τις λιμενικές αρχές στα ανοιχτά της Χίου.

Η ΚΕΕΡΦΑ παρουσιάζει την αναφορά από την Aegean Boat Report (διαβάστε την ΕΔΩ) σύμφωνα με την οποία τα ξημερώματα της 25ης Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε βίαιη επαναπροώθηση βάρκας με 34 πρόσφυγες και προσφύγγισσες, ανάμεσά τους και 11 παιδιά.

Η καταγγελία κάνει λόγο και για σωματική βία, ενώ γίνεται λόγος και για ομάδα μασκοφόρων οι οποίο έκαναν ρεσάλτο στη βάρκα.

Αναλυτικά:

Βίαιη επαναπροώθηση με βασανισμό προσφυγισσών και των παιδιών τους με παρακρατικές μεθόδους από το Λιμενικό στα ανοιχτά της Χίου

Το Λιμενικό χαράματα στις 25 Οκτώβρη, με την συνδρομή ειδικής ομάδας μασκοφόρων που έφυγε από σκάφος του, προχώρησε σε βίαιη επαναπροώθηση βάρκας με 34 προσφύγισσες και πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, ανάμεσα τους 11 παιδιά, τα 7 κάτω των 10 ετών. Η βάρκα είχε ξεκινήσει από το Καραμπουρνού της Τουρκίας και εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα όπου δέχτηκε την καταδίωξη του Λιμενικού.

Αφού οι μασκοφόροι του Λιμενικού έκαναν πειρατικό ρεσάλτο στην βάρκα ζήτησαν και απέσπασαν κινητά (εκτός από ένα), χρήματα αλλά και τα τρόφιμα και το νερό που είχαν μαζί τους. Βασάνισαν ανθρώπους μέσα σε επικίνδυνους κλυδωνισμούς της βάρκας.

Οι καταγγελίες προέρχονται από προσφύγισσα που κράτησε το κινητό της, επικοινώνησε με το Aegean Boat Report και έδωσε την καταγραφή της βαρβαρότητας του Λιμενικού.

Χτύπησαν άγρια στο κεφάλι και στο σώμα όποιον αρνήθηκε να δώσει το κινητό και τα χρήματα. Αφαίρεσαν την μηχανή από την βάρκα, η οποία άρχισε να μπάζει νερά. Έπειτα εφάρμοσαν το «πρωτόκολλο της Πύλου» και έδεσαν με ένα σχοινί τη βάρκα και την τράβηξαν προς τα τουρκικά ύδατα όπου και την εγκατέλειψαν. Από τύχη δεν οδηγήθηκαν στο βυθό του Αιγαίου όπως έγινε στις 14/6/2023 όταν 600 πρόσφυγες της Πύλου μετά την βίαιη ρυμούλκηση του πλοιάριου Αδριάνα στα ανοιχτά της Πύλου οδηγήθηκαν στο πάτο της Μεσογείου.

Η ρατσιστική καταδίωξη των Χαζάρων προσφύγων από το Αφγανιστάν στις 25 Οκτώβρη είναι άλλο ένα έγκλημα στα χέρια της κυβέρνησης και του Λιμενικού, που παραμένουν διαχρονικά ατιμώρητοι παρά την διεθνή κατακραυγή και τις καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις παράνομες επαναπροωθήσεις που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Η ίδια η κυβέρνηση και οι υπουργοί της μαζί με την ακροδεξιά και τους φασίστες που ξερνούν ρατσιστικό δηλητήριο για «λαθρομετανάστες εισβολείς» χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα εγκλήματα κατά των γυναικών στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν. Όταν αυτές φτάνουν στα σύνορα του Αιγαίου γεύονται τη υποδοχή των ομογάλακτων των Ταλιμπάν στην καταστολή και την καταπίεση των μειονοτήτων.

Η πλήρης άρνηση των δικαιωμάτων των προσφύγων να έχουν διεθνή προστασία και δικαίωμα στην υποβολή αίτησης ασύλου με το νέο νόμο Πλεύρη ανοίγει διάπλατα την πόρτα για μια επίσημη πολιτική που οδηγεί σε εγκλήματα σαν της Πύλου και δολοφονίες προσφύγων στα σύνορα. Είναι μια πολιτική καταδιώξεων στην οποία άψογα συνεργάζονται με την Τουρκία ενώ προκλητικά την εμφανίζουν ως «πατριωτική υπεράσπιση των συνόρων.» Είναι η ίδια υποκρισία πατριδοκαπηλείας που ξεδιπλώθηκε για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη με την παρουσία τω ονομάτων των 57 νεκρών στο Σύνταγμα και του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι να ζητά δικαιοσύνη για τα Τέμπη.

Απαιτούμε να συλληφθούν οι δράστες της εγκληματικής ενέργειας του Λιμενικού στις 25 Οκτώβρη στα ανοιχτά της Χίου. Καμία συγκάλυψη.

Είναι ώρα να απαιτήσουμε να προχωρήσει επιτέλους η δίκη των δολοφόνων της Πύλου, να γίνει η δίκη στο Ναυτοδικείο και να πάνε φυλακή οι οργανωτές της φονικής αποτροπής στη Πύλο. Είναι ώρα να ανοίξουν τα σύνορα για την προσφυγιά, να πέσουν οι φράχτες, να μπει τέλος στις πολιτικές της ΕΕ-φρούριο που μετέτρεψαν την Μεσόγειο σε νεκροταφείο πάνω από 30.000 προσφύγων.