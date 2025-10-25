Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται νεογέννητο προσφυγόπουλο στο Ηράκλειο

Η μητέρα γέννησε πρόωρα, πιθανά λόγω και της ταλαιπωρίας που είχε υποστεί μέσα στο πλοιάριο

Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα νεογνών του Βενιζέλειου νοσοκομείου Ηρακλείου, το κοριτσάκι που γέννησε πριν από δύο περίπου 24ωρα μια 32χρονη προσφύγισσα.

Η 32χρονη διασώθηκε μαζί με άλλους πρόσφυγες στα ανοιχτά της Ιεράπετρας όταν εντοπίστηκε το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν. Με την άφιξη της στο νησί, η έγκυος γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου γέννησε πρόωρα, πιθανά λόγω και της ταλαιπωρίας που είχε υποστεί μέσα στο πλοιάριο.

Η 32χρονη μητέρα του νεογέννητου κοριτσιού, επίσης νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου.