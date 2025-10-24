Κοντέινερ που μπάζουν βροχή στην Αμυγδαλέζα [βίντεο]

Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα από την «Εφ.Συν.» • Αφημένες στην τύχη τους οι υποδομές του κέντρου κράτησης πλημμύρισαν με τις πρόσφατες μπόρες, ενώ δεν λειτουργεί ο κλιματισμός, υπάρχουν χαλασμένες τουαλέτες και κρεβάτια και οι έγκλειστοι συμβιώνουν με κατσαρίδες, έντομα, ακόμα και φίδια

Η βροχή των προηγούμενων ημερών αποκάλυψε σε όλο τους το μεγαλείο τις ασυντήρητες και αφημένες στην τύχη τους υποδομές του κέντρου κράτησης της Αμυγδαλέζας, όπου έχουν συσσωρευτεί τους τελευταίους μήνες πρόσφυγες και μετανάστες που στερήθηκαν τη δυνατότητα να καταγραφεί το αίτημά τους για άσυλο. Οι άνθρωποι αυτοί, αντί να βρίσκονται στα κέντρα υποδοχής προκειμένου να καταγραφεί το αίτημά τους για άσυλο, εξακολουθούν να κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και σε άλλα κέντρα κράτησης.

Βίντεο που έχει στη διάθεσή της η «Εφ.Συν.» από την Αμυγδαλέζα δείχνει τουαλέτες χαλασμένες, πόρτες των κοντέινερ να έχουν χαλάσει ή να λείπουν, στερώντας κάθε έννοια ιδιωτικότητας και ασφάλειας, τρύπιες οροφές των κοντέινερ να στάζουν νερά, με τους κρατούμενους να χρησιμοποιούν πλαστικά δοχεία για να μην πλημμυρίσουν.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αναφέρουν ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός, ότι κοιμούνται σε χαλασμένα κρεβάτια και στρώματα, σκεπασμένοι με πρόχειρα πλαστικά καλύμματα καθώς δεν τους έχουν δοθεί σκεπάσματα.

Κρατούμενος έδειχνε πληγές στα πόδια του από έντομα, άλλοι παραπονιούνται ότι τα κοντέινερ είναι γεμάτα κατσαρίδες και έντομα, ενώ την εμφάνισή τους κάνουν συχνά φίδια.

Βίντεο της «Εφ.Συν.» από την Αμυγδαλέζα δείχνουν τις κακές συνθήκες κράτησης για πρόσφυγες και μετανάστες pic.twitter.com/bno3nj83JG — EFSYN (@EFSYNTAKTON) October 24, 2025

