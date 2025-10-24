Η αναστολή ασύλου φεύγει, το «Πρότζεκτ Σιντική» έρχεται

Παρότι έχουν περάσει περίπου δύο εβδομάδες από την ολοκλήρωση της αμφιλεγόμενης τρίμηνης αναστολής της καταγραφής των αιτημάτων ασύλου, δυνάμει της οποίας κρατούνταν πολλές εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες στερούμενοι τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα ασύλου, πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν να κρατούνται στη δομή της Σιντικής, στην Αμυγδαλέζα και αλλού, για όσο τουλάχιστον διαρκεί η καταγραφή και εξέταση του αιτήματός τους για άσυλο. Πρόκειται κυρίως για πρόσφυγες από την Αίγυπτο, το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν, για τους οποίους παραμένει αδιευκρίνιστη η νομική βάση με την οποία εξακολουθούν να κρατούνται και μετά τη λήξη ισχύος της τροπολογίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», το υπουργείο έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή επιχειρησιακό σχέδιο για να αντεπεξέλθει στο μεγάλο φόρτο καταγραφής και επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου που προκαλεί σήμερα η επί τρίμηνο αναστολή της καταγραφής. Το σχέδιο φέρει την ονομασία «Πρότζεκτ Σιντική» και προβλέπει την ταχύρρυθμη καταγραφή των αιτήσεων όσων προέρχονται από το Μπανγκλαντές, το Πακιστάν και την Αίγυπτο, λίγο περισσότερα από 750 άτομα, που εξακολουθούν να κρατούνται.

Ο ημερήσιος στόχος του πρότζεκτ προβλέπει μέχρι και 50 καταγραφές αιτημάτων την ημέρα, άγνωστο αν αυτός ο ρυθμός μπορεί να εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις διαδικαστικές εγγυήσεις για να εφαρμοστεί σωστά το κρίσιμο στάδιο της καταγραφής. Παραμένει επίσης ερώτημα αν γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο τυχόν ιατρική παρακολούθηση ή διαπίστωση ευάλωτης κατάστασης, με δεδομένο μάλιστα ότι, αν και εξαιρέθηκαν αυθαίρετα από την τροπολογία με εγκύκλιο ορισμένες ευάλωτες κατηγορίες προσφύγων, υπήρξαν άλλες κατηγορίες που δεν εξαιρέθηκαν και παρέμειναν υπό αναστολή της καταγραφής. Τυχόν πλημμελής ή λανθασμένη καταγραφή στοιχείων μπορεί να αποβεί μοιραία για τη μετέπειτα εξέλιξη του αιτήματος.

Αντίστοιχα ερωτήματα παρουσιάζει η εξέταση των αιτημάτων, που γίνεται κυρίως μέσω τηλεσυνέντευξης, με διερμηνείες εξ αποστάσεως, άγνωστο αν υπάρχουν διαθέσιμοι πιστοποιημένοι διερμηνείς ή αν δίνεται πρόσβαση σε πραγματική νομική συνδρομή. Η υπηρεσία Ασύλου ζητά από κάθε χειριστή να κάνει τρεις συνεντεύξεις την ημέρα και να εκδίδει την απόφαση μέσα σε πέντε ημέρες, εγείροντας το ερώτημα αν επαρκεί ο χρόνος για τεκμηριωμένες και ορθές αποφάσεις.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι η πρώτη εβδομάδα εφαρμογής οδήγησε σε σωρηδόν απορριπτικές αποφάσεις για τα αιτήματα Αιγυπτίων, με προϋπάρχουσες μάλιστα αποφάσεις επιστροφής, παραμένει ωστόσο άγνωστο ποια θα είναι η τύχη τους και αν θα συνεχίσουν να κρατούνται παρανόμως έστω και στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η απέλασή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση του πρότζεκτ τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα άλλα αιτήματα και διαδικασίες των υπηρεσιών του υπουργείου που βρίσκονται στο στάδιο της διεκπεραίωσης, πρέπει όμως να μετατεθούν για αργότερα, προκαλώντας αλλεπάλληλες μεταθέσεις σε ραντεβού και διαδικασίες.

Οπως ακριβώς το προέβλεπαν οργανώσεις και φορείς, μεταξύ των οποίων οι σύλλογοι μονίμων υπαλλήλων του υπουργείου Μετανάστευσης, που προειδοποιούσαν για το φιάσκο και τον υπέρμετρο φόρτο εργασίας που θα δημιουργήσει.