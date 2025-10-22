Χωρίς αντικείμενο τα σχόλια Λαντάου για τον νόμο Πλεύρη

Στη χθεσινή συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη στο ERTnews ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα «θετικά σχόλια που πήρε από τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ» το νομοσχέδιο για την ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής, σύμφωνα με την ενημέρωση του ERTnews.

Η αλήθεια όμως είναι κάπως διαφορετική. O αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, διοργάνωσε πράγματι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συνέδριο με θέμα «Παγκόσμιο Σύστημα Ασύλου και Προσφύγων: τι πήγε στραβά και πώς να το διορθώσετε». Εκεί, στο κλείσιμο της καταληκτικής ομιλίας του, αναφέρθηκε στον νέο ελληνικό νόμο. Σημείωσε όμως ότι τον έχει πληροφορηθεί από τον Τύπο και μάλιστα έδειξε ότι βρίσκεται σε σύγχυση για το περιεχόμενό του.

Είπε ο κ. Λαντάου: «Διάβασα ένα άρθρο τις προάλλες που έλεγε ότι η Ελλάδα θέσπισε έναν νέο νόμο -βλέπετε και πάλι, αυτό το ζήτημα απασχολεί όλο τον κόσμο, όχι μόνο τη χώρα μας- που θεσπίζει ότι πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους εντός 14 ημερών όσοι ζητούν άσυλο και απορρίπτεται η αίτησή τους από το δικαστικό σύστημα ή από όποιο ειδικό σύστημα ασύλου έχουν. Και μετά είδα δηλώσεις που καταδικάζουν τον νόμο σαν παράνομο. Σκέφτηκα, ποιο είναι το νόημα να έχεις μια ακρόαση ασύλου αν χάνει ο ενδιαφερόμενος αλλά δεν υπόκειται σε απόρριψη; Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να πηγαίνει σπίτι του ο ενδιαφερόμενος. Θέλω να πω, αν του επιτραπεί να παραμείνει στην Ελλάδα σαν άτομο που ζητά άσυλο, ακόμη κι αν απορριφθεί το αίτημά του για άσυλο, τότε για τι φαρσοκωμωδία μιλάμε; Πρέπει να έχουμε την κοινή αντίληψη ότι, ναι, έρχεσαι επειδή υποθετικά έχεις έναν βάσιμο φόβο δίωξης. Πάνω σ’ αυτή τη βάση τον εξηγείς, υπάρχει άμεση εκδίκαση και πρέπει να συμμορφωθείς με τα αποτελέσματα της απόφασης».

Κατ’ αρχάς το γεγονός πως ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ενημερώνεται από τον Τύπο για ελληνικό νόμο και επικαλείται μια νεφελώδη εκδοχή του επιβεβαιώνει άλλη μία φορά ότι κάτι δεν πάει καλά με τους διαύλους επικοινωνίας της αμερικανικής και της ελληνικής κυβέρνησης. Επειτα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο πρόσφατος νόμος Πλεύρη, παρά τα όσα αφήνει να διακινούνται ο υπουργός για να ρίχνει στάχτη στα μάτια του ακροδεξιού ακροατηρίου και για να τρομοκρατεί τους πρόσφυγες στις δομές υποδοχής, προβλέπει τη δυνατότητα προσφυγής εναντίον της απορριπτικής απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου ή και της Αρχής Προσφυγών. Επομένως δεν ισχύει η άνευ ετέρου υποχρέωση αποχώρησης εντός 14 ημερών μετά την πρωτοβάθμια απόρριψη. Το παραδέχεται άλλωστε το ίδιο το υπουργείο σε ανακοίνωσή του (19/9 /2025): «όσοι λάβουν απορριπτική απόφαση έχουν δικαίωμα προσφυγής και συνεπώς μέχρι να απορριφθεί και η προσφυγή τους δεν έχουν παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου».

Τέλος, όλοι οι νόμοι για το άσυλο στην Ελλάδα προέβλεπαν απέλαση όποιου απορρίπτεται τελικά το αίτημα ασύλου και κρίνεται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας. Αρκεί βέβαια να είναι δυνατή η απέλασή του. Τίποτε το διαφορετικό δεν κάνει ως προς αυτά ο νόμος Πλεύρη και τζάμπα τον επικαλείται ο κ. Λαντάου. Αυτό που άλλαξε ο νόμος είναι η δυνατότητα φυλάκισης όποιου απορρίπτεται και δεν απελαύνεται. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό, στο οποίο καθόλου δεν αναφέρθηκε ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ. Μάταια κοκορεύεται στα κανάλια ο κ. Πλεύρης για την απήχησή του στη διεθνή ακροδεξιά.