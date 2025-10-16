Καταγγελία ΠΑΜΕ για παράνομη κράτηση ατόμων στο Τελ Αβίβ

Δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ προσήγαγαν στελέχη του ΠΑΜΕ και τον δημοσιογράφο που τους συνόδευε, ενώ έκαναν και έλεγχο στις αποσκευές και τα κινητά τους τηλέφωνα, στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

Το παραπάνω καταγγέλλει το ΠΑΜΕ, τονίζοντας ότι «οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ είναι μεγάλες», καθώς και ότι «ο αγώνας και η αλληλεγγύη» προς τους Παλαιστινίους «θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και παράνομη προσωρινή κράτηση της αντιπροσωπείας του ΠΑΜΕ από δυνάμεις ασφαλείας του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, για πάνω από δύο ώρες. Οι δυνάμεις ασφαλείας όχι μόνο προσήγαγαν τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και το συνάδελφο δημοσιογράφο που τους συνόδευε, αλλά έκαναν έλεγχο στα κινητά και στις αποσκευές τους ενώ προσπαθούσαν να μάθουν το λόγο και λεπτομέρειες του ταξιδιού τους. Ύστερα από τις έντονες διαμαρτυρίες τους τα στελέχη του ΠΑΜΕ αφέθηκαν ελεύθεροι και συνεχίζουν το ταξίδι τους για την επιστροφή στη χώρα μας.

»Οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ είναι μεγάλες. Όλα αυτά συμβαίνουν την ημέρα που η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά την εγκληματική δράση του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης και το σχέδιο της «ειρήνης» με το πιστόλι στον κρόταφο.

»Το ΠΑΜΕ και το ταξικό εργατικό συνδικαλιστικό δεν τρομοκρατούνται. Η αλληλεγγύη του λαού μας μεταφέρθηκε όλες αυτές τις ημέρες από την αντιπροσωπεία μας στις συναντήσεις με τις δεκάδες σωματεία και φορείς των Παλαιστινίων. Ο αγώνας και η αλληλεγγύη των εργαζομένων της χώρας μας θα συνεχιστεί μέχρι τέλους, μέχρι τον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων παλαιστινίων που βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ, μέχρι της αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ.»