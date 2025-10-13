Ανυπόγραφη fake ενημέρωση με εντολή Πλεύρη

Κλίμα τρομοκρατίας και ψυχολογικού πολέμου μέσω μαύρης προπαγάνδας εις βάρος προσφύγων, ακόμα και των πλέον ευάλωτων, επιχειρούν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης, πιθανότατα και σε άλλες δομές.

Ανυπόγραφο έγγραφο που κυκλοφορεί, εκφοβίζει τους αιτούντες άσυλο με ψευδείς ισχυρισμούς, όπως περί φυλάκισης έως και πέντε έτη στην περίπτωση που απορριφθεί η αίτησή τους και άλλες ανακρίβειες.

«Σας ενημερώνουμε ότι, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ασύλου σας, θα υπόκεισθε σε διοικητική κράτηση διάρκειας 24 μηνών και ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη, με τη μόνη δυνατότητα αποφυγής έκτισης της ποινής αν επιστρέψετε εθελοντικά στη χώρα καταγωγής σας».

Η πραγματικότητα βέβαια είναι τελείως διαφορετική, αφού ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα δεύτερης προσφυγής, ενώ και στην περίπτωση αρνητικής τελεσιδικίας συνήθως παραχωρείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα στον εμπλεκόμενο. Ασφαλώς και στο μεσοδιάστημα οι αιτούντες καθόλου δεν υπόκεινται σε διοικητική κράτηση, όπως ψευδώς αφήνει να εννοηθεί το ανυπόγραφο έγγραφο. Μέτρο που αφορά άλλες περιπτώσεις και όχι τους αιτούντες, όπως άλλωστε και η φυλάκιση.

Από την πλευρά του υπουργείου, κύκλοι κοντά στον υπουργό σχολίασαν ότι το έγγραφο αυτό προφανώς εκδόθηκε και μοιράστηκε από τη διοίκηση του Καρά Τεπέ στο πλαίσιο οδηγίας που έχουν λάβει όλες οι διοικήσεις των καμπ για ενημέρωση των αιτούντων σχετικά με την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου. Ενημέρωση που, όπως φαίνεται, δεν αντιστέκεται στον πειρασμό της προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης, ούτε παίρνει την ευθύνη, καθώς δεν φέρει υπογραφή και πρωτόκολλο το έγγραφο.