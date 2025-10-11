Στη σέντρα ο Πλεύρης για τον ρατσιστικό εμπαιγμό με τη στέγαση προσφύγων

Την αντίδραση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου και του αντιδημάρχου Κοινωνικής Ενταξης Μεταναστών και Προσφύγων του δήμου Αθηναίων Θανάση Χειμωνά έχει προκαλέσει η ρατσιστική λαθροχειρία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στις πρόσφατες δηλώσεις του για τα διαμερίσματα που νοικιάζουν στο κέντρο της Αθήνας οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες με επιδότηση ενοικίου από το ενταξιακό πρόγραμμα HELIOS+.

Ο κ. Πλεύρης, προαναγγέλλοντας την κατάργηση της ολιγόμηνης επιδότησης ενοικίου του προγράμματος που χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ, έδωσε μια επιπλέον ξενοφοβική διάσταση δηλώνοντας ειδικά για την Αθήνα ότι «θα απελευθερωθούν σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας» και ότι «τα διαμερίσματα που μισθώνονται στο κέντρο της Αθήνας και επιδοτούνται [... ] θα ξαναγίνουν διαθέσιμα για τους κατοίκους της Αθήνας».

Οπως επισήμανε η «Εφ.Συν.», η δήλωση επιχειρεί να δημιουργήσει ψευδείς εντυπώσεις, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που διαχειρίζεται το HELIOS+, τα διαμερίσματα που μισθώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι όλα κι όλα 166 για όλη την Αττική (έχουν εκταμιευτεί επιδοτήσεις για 165), μερικές δεκάδες για το κέντρο της Αθήνας.

►«Σταθερά απατεώνα και προσκυνημένο στα συμφέροντα του real estate», χαρακτήρισε τον ακροδεξιό υπουργό ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος με την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Θάνος Πλεύρης βρήκε την λύση για τα ψηλά ενοίκια στην Αθήνα. Όπως φαντάζεστε δεν σκέφτηκε πολύ: για άλλη μια φορά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι φταίνε οι πρόσφυγες.

Πόσα διαμερίσματα όμως είναι αυτή τη στιγμή σε πρόγραμμα επιδότησης για πρόσφυγες; Σε όλη την Αττική είναι μόλις 165 διαμερίσματα. Το λέμε ξανά, το 165 αφορά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής. Την ίδια στιγμή, μόνο στον δήμο Αθηναίων μία εταιρεία έχει σχεδόν 600 ακίνητα Airbnb, ενώ συνολικά στον δήμο Αθηναίων ο αριθμός είναι της τάξης των 16.000. Ταυτόχρονα από το 23 μέχρι σήμερα έχουμε σχεδόν 20.000 διαμερίσματα που έχουν δοθεί για Golden Visa. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει οδηγήσει σήμερα στην Ελλάδα να καταγράφεται αρνητικό ρεκόρ στο κόστος στέγασης.

Για να ρίξεις όμως το κόστος στέγασης θέλει σύγκρουση με τα συμφέροντα του real estate και το καρτελ του ρεύματος. Όχι να μιλάς για 165 διαμερίσματα που φιλοξενούν πρόσφυγες. Για άλλη μια φορά ο Πλεύρης αποδεικνύει ότι είναι απατεώνας και προσκυνημένος στα μεγάλα συμφέροντα, δηλαδή ένας κανονικός ακροδεξιός».

►Είχε προηγηθεί την Παρασκευή ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Θανάσης Χειμωνάς, ο οποίος εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό και τα ερωτήματα που προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά επικίνδυνα παιχνίδια και πολιτική ανευθυνότητα.

Σημειώνει ο κ. Χειμωνάς:

«Ο κ. Πλεύρης, παραλλάσσοντας το αλήστου μνήμης "Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές» σε "Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια", επιχειρεί να καλλιεργήσει στους ψηφοφόρους του κόμματός του την εντύπωση, ότι για τη στεγαστική κρίση που ταλανίζει το κέντρο της Αθήνας ευθύνονται οι πρόσφυγες.

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική: σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (που υλοποιεί το πρόγραμμα), οι επιδοτήσεις ενοικίου που έχουν εκταμιευθεί συνολικά στην Περιφέρεια Αττικής είναι μόλις 165. Επιπλέον, για τη χορήγηση του Επιδόματος Στέγασης σε όσους έχουν αναγνωρισμένο προσφυγικό καθεστώς απαιτούνται τουλάχιστον πέντε έτη παραμονής στη χώρα. Είναι, λοιπόν, μάλλον αδύνατο να ευσταθεί ο ισχυρισμός του Υπουργού, ότι οι άνθρωποι που φτάνουν σήμερα ζητώντας καταφύγιο από εμπόλεμες ζώνες επιβαρύνουν τους Έλληνες και Ευρωπαίους φορολογούμενους.

Θα θέλαμε, τέλος, να μας απαντήσει ο κ. Πλεύρης: θεωρεί ότι η λύση στο μεταναστευτικό είναι να εξωθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να ζουν ανά δεκάδες σε παράνομα νοικιασμένα σπίτια ή να κοιμούνται στον δρόμο;

Θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνο και πολιτικά ανεύθυνο να παίζει κανείς με το θυμικό μιας κοινωνίας που δίνει καθημερινά μάχη με την ακρίβεια, ιδίως στο ζήτημα της στέγασης. Η έλλειψη πολιτικών για προσιτή στέγη σε όλους, δεν μπορεί να φορτώνεται στον γνώριμο «αποδιοπομπαίο τράγο» των μεταναστών και των προσφύγων, ανοίγοντας τον δρόμο σε ρατσιστικό λόγο και –ακόμη χειρότερα– σε ρατσιστικές πρακτικές».

►Ο κ. Πλεύρης απάντησε το βράδυ της Παρασκευής με μια δήλωση που επενδύει στην γνωστή ξενοφοβική ρητορική του, εγκαλώντας μάλιστα τη δημοτική αρχή που δεν συμμερίζεται τις ρατσιστικές λαθροχειρίες του:

«Η απόφαση μου να τροποποιηθούν τα επιδόματα ενοικίου δικαιούχων ασύλου και τα κονδύλια να μεταφερθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας είναι αδιαπραγμάτευτη. Περίμενα όμως ότι θα έβρισκα απέναντι μου κάποιες ΜΚΟ και σίγουρα τους "επιχειρηματίες" που διαχειρίζονται ακίνητα γι αυτό το λόγο. Τελικά ο πρώτος που ενοχλήθηκε είναι ο αντιδήμαρχος κ. Χειμωνάς και η δημοτική αρχή της Αθήνας. Για να το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή: αποδοτικό και αποδεκτό από εμάς πρόγραμμα ένταξης είναι η παροχή δυνατότητας στους δικαιούχους ασύλου να εργάζονται και να ζουν εκεί που υπάρχει εργασία και όχι η επιδότηση ενοικίου στις γειτονιές της Αθήνας με τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων. Η Αθήνα έχει αναλάβει δυσανάλογο μεταναστευτικό βάρος. Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Δουκας οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση. Είναι με τους Αθηναίους και όσους πραγματικά αναζητούν εργασία ή λειτουργεί ως μεσίτης ακινήτων αλλοδαπών;»