Υπουργικά παιχνίδια στην πλάτη 19χρονου πρόσφυγα

Κάθε όριο σοβαρότητας ξεπερνά η νέα προσπάθεια του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να εκμεταλλευτεί περιστατικό με 19χρονο Ιρακινό πρόσφυγα, ο οποίος μάλιστα, όπως έγινε γνωστό στον Τύπο, έχει νοσηλευτεί με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πηγές του υπουργείου δεν δίστασαν να στοχοποιήσουν τον 19χρονο, ισχυριζόμενες ότι επιτέθηκε προχθές σε οδηγό του Μετρό, χωρίς να δίνουν την παραμικρή διευκρίνιση για την επίθεση. Σε βίντεο που έπαιξε σε τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα, ο 19χρονος εμφανίζεται μετά το περιστατικό να λογομαχεί παραληρηματικά με υπάλληλο του μετρό. Σύμφωνα με όσα είπαν στην «Εφ.Συν.» αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος συνελήφθη στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας και κατηγορείται, ύστερα από μήνυση της ΣΤΑΣΥ, για διατάραξη συγκοινωνιών. Οι αστυνομικές πηγές διευκρίνιζαν ότι δεν υπάρχει κατηγορία για σωματική βλάβη ή για απόπειρα σωματικής βλάβης ή για βιαιοπραγία, καθώς δεν φαίνεται να υποβλήθηκε μήνυση από τον οδηγό ή από άλλον.

Στον εισαγγελέα

Οπως λένε οι αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, όπου του επιβλήθηκε ποινή 10 μηνών εξαγοράσιμη, και αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να δίνει το «παρών» σε αστυνομικό τμήμα δύο φορές τον μήνα.

Αυτό το περιστατικό, που δεν θα απασχολούσε καν το αστυνομικό δελτίο, έγινε αντικείμενο ενημέρωσης εκ μέρους πηγών του υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να βρεθεί ξανά ο υπουργός στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ενσταλάζοντας ξενοφοβία. Οι πηγές του υπουργείου επισήμαιναν ότι έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του υπουργού Μετανάστευσης και του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη –γνωστού από τις παιδαριώδεις φιέστες που υποδαύλιζε έξω από προσφυγικές δομές με κατανάλωση αλκοόλ και ψήσιμο χοιρινού εν είδει τάχα πρόκλησης προς τους μουσουλμάνους πρόσφυγες- «ξεκίνησε άμεσα η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου» του Ιρακινού «προκειμένου να απελαθεί από τη χώρα». Πρόσθεταν ότι ο ίδιος δράστης είχε επιτεθεί σε τουρίστες στο σταθμό Νομισματοκοπείο στις 6 Αυγούστου και είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης, την οποία είχε εκτίσει.

Σύμφωνα πάντως με εγκύκλιο της υπηρεσίας Ασύλου (14/2/2022) και τη σχετική νομοθεσία, για να αρχίσει διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος ασύλου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών. «Η ανάκληση καθεστώτος ασύλου χωρεί μόνο υπό ιδιαίτερα αυστηρούς όρους και για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα. Επιπλέον, δεν συνεπάγεται απέλαση, καθώς η επιστροφή πρόσφυγα σε χώρα που απειλείται απαγορεύεται, χωρίς τούτο να επιδέχεται παρέκκλιση. Προβληματίζει η διαρκώς αυξανόμενη ρητορική και ευκολία με την οποία την επικαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί και μάλιστα για περιστατικά καθημερινής μικροπαραβατικότητας. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι στις περιπτώσεις που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας προείχε μάλλον η παροχή ειδικής φροντίδας προς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, παρά η επικοινωνιακή χρησιμοποίηση των περιστατικών», σημειώνει ο Βασίλης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της οργάνωσης Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες.

Κατάχρηση

Οπως μάλιστα επισημαίνουν άλλες νομικές πηγές στην «Εφ.Συν.», η ανάκληση δεν γίνεται αυτόματα, αλλά υπόκειται σε διαδικασίες και ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να καταθέσει προσφυγή. «Βλέπουμε κατάχρηση των διαδικασιών ανάκλησης καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων και από τη Σύμβαση της Γενεύης και από τον νόμο. Ο πρόσφυγας, για ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά του στην Ελλάδα, κρίνεται με το ελληνικό δίκαιο. Είναι άλλο ζήτημα η ποινική μεταχείριση όποιου ζει σε μια κοινωνία και υποχρεούται να τηρεί τους νόμους και να τιμωρείται όταν τους παραβιάζει και άλλο να απειλείται με απέλαση πρόσωπο που δικαιούται διεθνούς προστασίας. Ακόμα και στην περίπτωση που ανακαλείται το καθεστώς ασύλου, απαγορεύεται η απέλαση του πρόσφυγα γιατί προσκρούει σε δεσμεύσεις που απορρέουν από υπερνομοθετικής ισχύος κείμενα υποχρεωτικού χαρακτήρα που δίνουν δικαστική προστασία», σημειώνουν οι νομικές πηγές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιδεικνύει ο υπουργός Πλεύρης χαρακτηριστική μικρότητα και άγνοια. Τον Αύγουστο αναπαρήγαγε στο x προβοκατόρικες αναρτήσεις εθνικιστικών λογαριασμών που έδειχναν βίντεο πρόσφυγα να φωνάζει μπροστά στον Αγνωστο Στρατιώτη, με τον υπουργό να ενημερώνει ότι έβαλε στον φάκελό του για το άσυλο «το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς». Ωστόσο, οι υπουργικές ενέργειες αποδείχτηκαν φιάσκο, καθώς τα χειμωνιάτικα ρούχα που φαίνονταν στο βίντεο έδειξαν ότι ήταν τουλάχιστον εκτός χρόνου.