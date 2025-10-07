«Επιδόματα μόνο για Ελληνες» προαναγγέλλει ο Πλεύρης

Με άλλη μια ασαφή ανακοίνωση το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αυτοσχεδιάζει αμφιλεγόμενες αλλαγές και περικοπές ακροδεξιάς λογικής στην ήδη αναιμική πολιτική ένταξης προσφύγων. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.» από οργανώσεις, δεν υπήρξε όχι μόνο διαβούλευση, αλλά ούτε καν ενημέρωση οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και υλοποιούν τα προγράμματα που τώρα αλλάζουν.

Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι «η οικονομική βοήθεια προς τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα περιοριστεί έως και κατά 50%, ώστε να καλύπτει μόνο το απολύτως απαραίτητο, όπως αυτό ορίζεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο». Είναι άγνωστο αν η περικοπή αφορά τη μηνιαία οικονομική ενίσχυση όσων βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, που σήμερα προβλέπεται στα 75 ευρώ κατ’ άτομο ή λιγότερο. Αυτή η οικονομική ενίσχυση, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, ήδη παρακρατείται εδώ και πολλούς μήνες από το υπουργείο χωρίς καμία εξήγηση.

Πάντως, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, δηλαδή οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, δεν δικαιούνται κανένα ειδικό επίδομα λόγω της προσφυγικής τους ιδιότητας, αντίθετα από τους μύθους που διακινούν οι ομοϊδεάτες του κ. Πλεύρη ότι τάχα οι πρόσφυγες παίρνουν περισσότερα επιδόματα από τους Ελληνες. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη.

Ενώ δηλαδή ο νόμος, σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή οδηγία 2022/95/Ε.Ε., προβλέπει ότι «οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ελληνες πολίτες και λαμβάνουν την αναγκαία κοινωνική αρωγή υπό τους όρους που ισχύουν για τους Ελληνες πολίτες», εν τούτοις εφαρμόζονται ανεπίτρεπτες διακρίσεις μέσω των κριτηρίων επιλεξιμότητας για τα επιδόματα στέγασης, παιδιού, γέννησης, κοινωνικής αλληλεγγύης και στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων. Γι’ αυτές τις διακρίσεις, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της Ελλάδας. Μόνο θυμηδία προκαλεί η εξαγγελία του κ. Πλεύρη για τήρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου.

«Τη στιγμή που αυξάνεται ο αριθμός των αναγνωρισμένων προσφύγων που επιστρέφονται στην Ελλάδα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν επιλύονται αλλά επιδεινώνονται τα χρόνια νομικά και πρακτικά εμπόδια στην ένταξη, που οδηγούν τους ανθρώπους σε αστεγία, δαιδαλώδη γραφειοκρατία και αναξιοπρεπή διαβίωση στη χώρα», σημειώνει στην «Εφ.Συν.» ο Μίνως Μουζουράκης, δικηγόρος στην Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταργηθεί η επιδότηση ενοικίου για αναγνωρισμένους πρόσφυγες που συμμετέχουν στο ενταξιακό πρόγραμμα HELIOS και ότι τα κονδύλια για τη στέγαση θα κατευθυνθούν για να ενισχύσουν τα μαθήματα ελληνικών και τα εργασιακά μαθήματα. Η αλλαγή αφορά «την εξέλιξη των προγραμμάτων από τούδε και στο εξής», σημειώνει το υπουργείο. Προσθέτει ότι «τα διαμερίσματα που μισθώνονται στο κέντρο της Αθήνας […] θα ξαναγίνουν διαθέσιμα για τους κατοίκους της Αθήνας»(!), ενώ ανακοινώνει ότι θα επιχειρηθεί η μεταφορά αυτόνομων προσφυγικών δομών εκτός του κέντρου της Αθήνας.

«Η κατάργηση των επιδομάτων είναι μέρος της πολιτικής αποτροπής της κυβέρνησης την οποία την ξέρουμε εδώ και αρκετό καιρό με τη λογική ότι όσο δίνουμε λιγότερα στους ανθρώπους και τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη, δεν θα έρθουν ή θα αποφασίσουν να φύγουν. Το ζήτημα των σπιτιών που θα επιστρέψουν στους Ελληνες, πέραν του ότι είναι απόλυτα ενταγμένο στη ρατσιστική ρητορική της κυβέρνησης, δεν προσφέρει τίποτε άλλο γιατί δεν υπάρχει καμία πολιτική που διασφαλίζει αυτό που υπόσχεται ο υπουργός. Πολιτική κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Είναι μόνο για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και απευθύνεται στο εκλογικό κοινό της κυβέρνησης» σημειώνει στην «Εφ.Συν.» ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Λευτέρης Παπαγιαννάκης.

Τέλος, το υπουργείο ανακοίνωσε τη χθεσινή υπογραφή συμφωνίας του υπουργού Θ. Πλεύρη και του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, για τη διενέργεια διαγωνισμών που αφορούν την καθαριότητα, τη φύλαξη, την τεχνική υποστήριξη και την εν γένει λειτουργία και διαχείριση των δομών, όπως και τη σίτιση των προσφύγων σε αυτές.

Η συνολική δέσμευση των ποσών είναι 288 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα 30% από την προηγούμενη συμφωνία η οποία προέβλεπε δέσμευση 400 εκατομμυρίων ευρώ. Παραμένει ασαφές πώς θα επηρεάσει η μείωση την ήδη χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών, με δεδομένο ότι στις εκθέσεις των οργανώσεων καταγράφονται ασυντήρητες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις και υποδομές, αλλά και οριακής ποιότητας σίτιση.