Υψηλό το ηθικό των 27 απαχθέντων Ελλήνων που βρίσκονται στο κολαστήριο του Kesdiot

Οι ακτιβιστές στις διαβόητες φυλακές της ερήμου Νεγκέβ • Τι συνέβη στις εξαντλητικές ακροάσεις μετά την απαγωγή τους • Ποια είναι η διαδικασία και πότε επιστρέφουν στην Ελλάδα.

Στη φυλακή-κολαστήριο Kesdiot (Ktzi'ot), ένα από τα πιο διαβόητα κέντρα κράτησης (και βασανισμών Παλαιστινίων) του Ισραήλ, στην έρημο Νεγκέβ, σε μια απομονωμένη περιοχή μεταξύ Γάζας και Σινά, περίπου 30 χλμ. από την Αίγυπτο, βρίσκονται από σήμερα το πρωί και οι 27 Έλληνες απαχθέντες, μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.».

Η μεταγωγή έγινε το πρωί από λιμάνι του Ασντόντ, όπου πέρασαν το χθεσινό βράδυ. Οι δικηγόροι της ομάδας νομικής υποστήριξης Adalah που τούς συνάντησαν μετέφεραν ότι όλοι είναι καλά στην υγεία τους, με πολύ καλή διάθεση και υψηλό ηθικό, αν και είναι κάπως καταπονημένοι.

Η Ελληνίδα πρέσβης στο Ισραήλ τούς είδε όλους έναν έναν και μίλησε μαζί τους για αρκετές ώρες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που η ίδια έδωσε σε δικηγόρους,

δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία κάποιου/ας. Της είπαν να μεταφέρει ότι το ηθικό τους είναι ακμαιότατο και πως δεν υπήρξε καμία δυσμενής διακριτική μεταχείριση για κανέναν.

Η απεργία πείνας όσων το είχαν αποφασίσει συνεχίζεται κανονικά. Σημαντικό είναι το γεγονός πως τούς κρατάνε σε μικρές ομάδες, αλλά κανείς/καμία δεν είναι τελείως μόνος/η του Σε όσους ήθελαν προσφέρθηκε νερό και φαγητό (κακής ποιότητας όπως αναφέρθηκε). Στις εξαντλητικές ακροάσεις στερήθηκαν νερό και φαγητό, ενώ εμποδίστηκε η πρόσβαση δικηγόρων και προξενικών αρχών. Ένα μέλος στερείται ακόμα και τη φαρμακευτική του αγωγή.

Το Ισραήλ τούς δίνει τη... δυνατότητα υπογραφής ενός εγγράφου (αυτοενοχοποίησης) με αντάλλαγμα την άμεση απέλαση από την χώρα. Κάποιοι το έχουν αποδεχτεί αυτό, οι περισσότεροι ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν οι δικηγόροι, θα επιλέξουν να ακολουθήσουν την οδό που είχε αποφασιστεί από πριν. Δηλαδή αρνούνται τις όποιες κατηγορίες, το Ισραήλ θα τους δικάσει παράτυπα και θα τους απελάσει. Έχει δικαίωμα να τους κρατήσει για 72 ώρες από την στιγμή που θα αρνηθούν την «προσφορά» για άμεση απέλαση. Ωστόσο η όλη διαδικασία ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο παραπάνω λόγω της αυριανής θρησκευτικής αργίας και μιας νέας εβραϊκής γιορτής την Τρίτη.

Οι δικηγόροι, που βρίσκονται σε επικοινωνία με τους συγγενείς των απαχθέντων, είναι καθησυχαστικοί και σημειώνουν ότι η ελληνική αποστολή γνωρίζει πάρα πολύ καλά την όλη διαδικασία, καθώς είχε αναλυθεί και συζητηθεί διεξοδικά εκ των προτέρων. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή δε γνωρίζουμε ποια μέλη της ελληνικής αποστολής έχουν δεχτεί να υπογράψουν για την άμεση απέλαση και ποια έχουν επιλέξει να παραμείνουν και να δικαστούν και να απελαθούν μετά. Πιθανότατα η πλειοψηφία θα επιλέξει να παραμείνει και να απελαθεί αργότερα. Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι αν και η συμπεριφορά του Ισραήλ είναι αυστηρή, θέλουν ωστόσο να ξεμπερδέψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα...

Εν τω μεταξύ συνεχίζονται τα επικοινωνιακά βίντεο με τον προκλητικό ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ να εμφανίζεται μέσα από τις φυλακές της Kesdiot, υπερηφανευόμενος ότι «εδώ κρατούνται οι τρομοκράτες». Ωστόσο η προπαγάνδα εσωτερικής κατανάλωσης του Ισραήλ δε φαίνεται πως πτοεί κανέναν από τους περίπου 450 συλληφθέντες.