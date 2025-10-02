Ανοιχτή επιστολή ΕλΕΔΑ προς Γεραπετρίτη: Πέντε καίρια σημεία για τον flotilla

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταγγέλλει την παράνομη επέμβαση του Ισραήλ στον στολίσκο και την απαγωγή των μελών της αποστολής.

Εξηγήσεις και ενέργειες ζητά με ανοιχτή επιστολή της προς τον υπουργό Εξωτερικών η Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στη σκιά της ισραηλινής τρομοκρατικής επίθεσης κατά του Global Sumud Flotilla.

Η ΕλεΔΑ ζητά από τον Γιώργο Γεραπετρίτη να προχωρήσει σε πέντε συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να παρέμβει ουσιαστικά για τα μέλη της αποστολής που έχουν απαχθεί.

Ακολουθεί η επιστολή όπως εστάλη στον Υπουργό:

Προς: Τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2025

Θέμα: Επείγουσα ανάγκη παρέμβασης για τα μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla και τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου κατά την αναχαίτιση του στόλου και την απαγωγή των μελών της αποστολής

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το παλαιότερο σωματείο της χώρας μας (ίδρυση 1953) και μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (FIDH – Fédération internationale pour les droits humains), έχει ως καταστατικό της σκοπό (άρθρο 2) τη «διάδοση, υπεράσπιση και ανάπτυξη των αρχών που αναγνωρίζουν στο άτομο και στους κοινωνικούς σχηματισμούς θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες», καθώς και την «παροχή ηθικής και νομικής βοήθειας σε περιπτώσεις όπου παραβιάζονται δικαιώματα του ανθρώπου και ελευθερίες».

Όπως είναι γνωστό, οι ισραηλινές αρχές, πριν από λίγες ώρες, προχώρησαν σε αναχαίτιση και βίαιη κατάληψη των πλοίων του Global Sumud Flotilla, συνοδευόμενη από την απαγωγή, των πληρωμάτων των πλοίων και τη μεταγωγή τους σε χώρους κράτησης. Μεταξύ των απαχθέντων βρίσκονται και 27 Έλληνες πολίτες. Πρόκειται για μία καταφανώς, με βάση το διεθνές δίκαιο, παράνομη πράξη χρήσης βίας σε διεθνή ύδατα απέναντι σε μια ανθρωπιστική, ειρηνική και άοπλη αποστολή που μετέφερε βασικά είδη πρώτης ανάγκης στη Γάζα. Η απαγωγή πολιτών σε διεθνή ύδατα, έξω από κάθε δικαιοδοσία του Ισραήλ, καθώς και η παράνομη κατακράτησή τους θέτει άμεση και επείγουσα προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις προξενικές σχέσεις (άρθρο 36), συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης προξενικών επισκέψεων και νομικής εκπροσώπησης.

Η στρατιωτική ενέργεια του Ισραήλ σε διεθνή ύδατα παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 87 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα και δεν εντάσσεται σε καμία από τις περιοριστικά απαριθμούμενες εξαιρέσεις. Η αποστολή του Global Sumud Flotilla ασκούσε το νόμιμο δικαίωμα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της αβλαβούς διέλευσης καθώς και της ανθρωπιστικής διέλευσης.

Ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας σε συνδυασμό με τα διαρκή εγκλήματα πολέμου που τελούνται στην περιοχή από το Κράτος του Ισραήλ, έχουν ως αποτέλεσμα την οξεία επισιτιστική κρίση στο σύνολο του παλαιστινιακού πληθυσμού. Ο ανθρωπογενής λιμός στην Γάζα, που χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου από το Κράτος Ισραήλ, έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από όργανα και ειδικούς του ΟΗΕ ως μορφή συλλογικής τιμωρίας και ως πράξη γενοκτονίας.

Οι σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου που διαπράττονται στην Γάζα εγείρουν την ευθύνη όλων των κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τα οποία οφείλουν, με βιάση το διεθνές δίκαιο και τις συμβατικές τους δεσμεύσεις, να δράσουν για την παύση της γενοκτονίας.

Κατά συνέπεια, η διασφάλιση της ασφάλειας μιας ανθρωπιστικής αποστολής που μεταφέρει στοιχειώδη αλλά απολύτως αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια στον ευρισκόμενο σε κατάσταση λιμού και πολιορκίας παλαιστινιακό λαό της Γάζας αποτελεί καθήκον και των αρχών της χώρας μας.

Δεδομένου ότι η παράνομη αναχαίτιση των σκαφών της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla συνοδεύτηκε από σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών κανονισμών ασφάλειας ναυσιπλοΐας (COLREGs), καθώς τα ισραηλινά σκάφη κινήθηκαν με σβηστά φώτα, πραγματοποίησαν επικίνδυνους ελιγμούς και έκαναν χρήση αντλιών νερού, ενώ κατέλαβαν τα πλοία δια της εφόδου σε αυτά ατόμων πάνοπλων και με κρυμμένα χαρακτηριστικά, πρακτικές που έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια ζωής στη θάλασσα, οι ενέργειες των ισραηλινών αρχών συνιστούν κατάφωρη περιφρόνηση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής παραβίασης των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκ μέρους του Ισραήλ.

Επειδή το κράτος του Ισραήλ έχει καταδικαστεί επανειλημμένα από όργανα και ειδικούς του ΟΗΕ για πράξεις γενοκτονίας κατά του Παλαιστινιακού λαού.

Επειδή η Ελλάδα έχει καθήκον με βάση το διεθνές δίκαιο να δράσει τόσο για την παύση της γενοκτονίας όσο και για τις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις ισραηλινές αρχές.

Επειδή οι Ισραηλινές αρχές τις τελευταίες ώρες διαπράττουν το έγκλημα της πειρατείας, με βάση τον επίσημο ορισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως περιλαμβάνεται στο άρθρο 100, 101, της Σύμβασης των Η.Ε. "Περί ανοικτών θαλασσών" (1982), σύμφωνα με τον οποίο "πειρατεία ονομάζεται κάθε πράξη βίας ή αιχμαλώτισης ή απόσπασης, η οποία διαπράττεται στην ανοιχτή θάλασσα ή τα διεθνή ύδατα από το πλήρωμα ή τους επιβάτες ενός ιδιωτικού πλοίου ή αεροσκάφους, και στρέφεται εναντίον προσώπων ή ιδιοκτησίας που μεταφέρονται με ένα άλλο σκάφος" – με μόνη διαφορά ότι δεν πρόκειται για ιδιωτικά πλοία, αλλά κρατικά – καθιστώντας το έγκλημα ακόμη σοβαρότερο.

Επειδή 27 Έλληνες πολίτες είναι θύματα απαγωγής και η ασφάλειά τους δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διασφαλιστεί όσο είναι υπό καθεστώς παράνομης κράτησης. Μάλιστα, οι 11 εξ αυτών, πριν λίγες ώρες, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποιούν απεργία πείνας, με αίτημα την απελευθέρωση όλων των απαχθέντων, κάνοντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη παρέμβασης.

Επειδή μέχρι σήμερα κανένας εκπρόσωπος των ελληνικών αρχών δεν έχει επικοινωνήσει ή επισκεφθεί τα άτομα της αποστολής που κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές και κατά συνέπεια ουδόλως έχει διαπιστωθεί ή επιβεβαιωθεί ότι τα άτομα είναι καλά στην υγεία τους και δεν χρήζουν ιατρικής ή άλλης συνδρομής

Επειδή η διασφάλιση της ασφάλειας, της ζωής και της ακεραιότητας των Ελλήνων πολιτών που εκτελούσαν μια ανθρωπιστική αποστολή, η οποία μετέφερε στοιχειώδη και απολύτως κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια στον ευρισκόμενο σε κατάσταση λιμού και πολιορκίας παλαιστινιακό λαό της Γάζας, είναι καθήκον των ελληνικών αρχών.

Σας καλούμε:

Να διασφαλίσετε ότι οι αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές θα έχουν σήμερα κιόλας άμεση και απρόσκοπτη επικοινωνία και πρόσβαση στους Έλληνες πολίτες που απήχθησαν και κρατούνται από τις ισραηλινές αρχές ώστε να επιβεβαιωθεί και επίσημα η κατάσταση της υγείας τους.

Να προβείτε πάραυτα στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι Έλληνες πολίτες – μέλη της αποστολής του στόλου Global Sumud Flotilla να απελευθερωθούν και να διευκολυνθεί η επιστροφή τους στη χώρα μας άμεσα.

Να διασφαλίσετε, για όσο καιρό κρατούνται παράνομα, ότι δεν διατρέχουν οιοδήποτε κίνδυνο για την σωματική και ψυχολογική τους ακεραιότητα και δεν υφίστανται παράνομες ενέργειες όπως απειλές, εξαναγκασμούς ή υποβολή σε ανάκριση ή άλλη παράνομη μεταχείριση.

Να προβείτε στα αναγκαία γραπτά διαβήματα προς τις ισραηλινές αρχές και να ανταποκριθείτε άμεσα στις εκκλήσεις των συγγενών και φίλων που αγωνιούν για την τύχη των Ελλήνων πολιτών, καθώς και να παρέχετε σαφή ενημέρωση για το περιεχόμενο των διαβημάτων που πραγματοποιείτε προς τις Ισραηλινές αρχές.

Να λάβετε τα κατάλληλα διπλωματικά μέσα προκειμένου για την προστασία των Ελλήνων πολιτών και να διαμαρτυρηθείτε ρητώς και με συγκεκριμένες κυρώσεις προς τις ισραηλινές αρχές για την παράνομη αναχαίτιση της αποστολής και την απαγωγή Ελλήνων πολιτών αλλά και και όλων των μελών της ανθρωπιστικής αποστολής του Global Sumud Flotilla καθώς και για τις συνεχείς παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από τις ισραηλινές αρχές.

Να προχωρήσετε άμεσα στην επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης όπως έχει ήδη πράξει σειρά ευρωπαϊκών κρατών πρόσφατα.



Εκ μέρους της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Λευτέρης Παπαγιαννάκης