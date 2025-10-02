«Διαπολιτισμικές διαδρομές» στην Καλλιθέα από Αρίωνα και Χαροκόπειο

Περίπτερα από μεταναστευτικές κοινότητες, ανοιχτές συζητήσεις και μουσικοχορευτική παράσταση περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις «Διαπολιτισμικές Διαδρομές» που διοργανώνουν την Παρασκευή ως την Κυριακή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιθέας «Ο ΑΡΙΩΝ» και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων θα γίνει την Παρασκευή στις 6:30 μμ στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Θησέως 70, Καλλιθέα).

Η μουσικοχορευτική παράσταση θα γίνει το Σάββατο στις 8 μμ στο Χώρο Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων, Καλλιθέα). Συμμετέχουν: 1. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΣΥΝΕΣΙΣ ΠΗΓΗ ΑΜΚΕ 2. ΓΕΩΡΓΙΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΥΚΑΣΟΣ 3. ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 4. ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 5. OYKΡANIΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΡΕΜΠΙΤΑ 6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ .

Τα περίπτερα θα είναι ανοιχτά τις εξής ώρες: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (3/10/25): 5 μμ- 7 μμ, ΣΑΒΒΑΤΟ (4/10/25) 10 πμ -13 μμ και 5 μμ -7 μμ, ΚΥΡΙΑΚΗ (5/10/25): 10 πμ- 1 μμ

Συμμετέχουν: ΑΙΓΥΠΤΟΣ- ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΛΒΑΝΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΥΚΑΣΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ – ΣΥΝΕΣΙΣ ΠΗΓΗ ΑΜΚΕ, ΕΛΛΑΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΙΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ



► ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ



- Μεταναστευτικές ροές, προβληματισμοί και προοπτικές, παρόν & μέλλον (Παρασκευή, 7 μμ -9 μμ)

Μιλούν:

1.Αντλα Σασάτη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 2.Σάντι Αγιούμπι Δημοσιογράφος , Υποψήφιος Διδάκτορας Ισλαμικής Ιστορίας Προσωπικές ιστορίες μετανάστευσης από τους κ.κ. Keita Alassane και Ali Kabuki.

Συντονίζει: Απόστ. Παπαδόπουλος , Καθηγητής Ανθρώπινης Γεωγραφίας, Πρόεδρος Τμ. Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου



- Νέα γενιά μεταναστών, προκλήσεις και προσαρμογές (Σάββατο, 12 μμ- 2 μμ)

Μιλούν:

1.Ιλιρίντα Μουσαράι, Υποψήφια διδακτόρισσα στο τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ. Συντονίστρια του Αρχείου Αλβανικής Μετανάστευσης (ΑΣΚΙ) 2.Γκιούλ Τζάλις Δασκάλα, Στέλεχος ΣΥΝΕΣΙΣ ΠΗΓΗ ΑΜΚΕ 3. Κωνσταντίνα Μένκα, Εκπρόσωπος Αλβανικής Κοινότητας 4. 4.Κωνσταντίνα Αργυράκου Corason, Υποψήφια Διδάκτορας Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συντονίζει: Γιώργος Μαυρομάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Γεωγραφίας, Τμ. Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου



- Ιστορικές και πολιτιστικές διασυνδέσεις ( Κυριακ, 12 μμ -2 μμ)

Μιλούν:

1. Αντβαντιλ Μικαμπεριτζε, Πρόεδρος Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθήνας, Αντιπρόεδρος Forum Μεταναστών Ελλάδος. 2.Μιχάλης Αφολανιάν, μουσικός, εικαστικός, δάσκαλος μουσικής, ηθοποιός, αφηγητής αφρικανικών παραμυθιών, δάσκαλος αφρικανικών ρυθμών και ακτιβιστής . 3.Ανίλα Ρέζντα Πτυχιούχος Ελληνικής / Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με συμπληρωματικές σπουδές στην Ιταλία, Κλινική Παιδιατρική για τα εξαρτημένα άτομα από τις ναρκωτικές ουσίες, Πραγματογνώμων στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης και Ορκωτή Legal Μεταφράστρια/Διερμηνέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αλβανίας. 4. . Ηρακλής Μήλας, Συγγραφέας.

Συντονίζει : Νίκος Μεταξίδης, Διδάκτορας Οικονομικής Γεωγραφίας, ΕΔΙΠ, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου



► ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και ΠΡΟΒΟΛΗ

Εργαστήριο ζωγραφικής τεχνικής ΕBROU (στην αίθουσα των συζητήσεων)

Εργαστήριο Αφρικανικών Κρουστών (Κυριακή πρωί 11 στο Κιόσκι)

Προβολή: (Κυριακή πρωί 10.30 στην αίθουσα των συζητήσεων)