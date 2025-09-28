ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Απεργία πείνας κρατούμενων στα Χανιά: Χωρίς εσώρουχα, κουβέρτες και σαπούνι πάνω από τρεις μήνες

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
efsyn. gr
Καταγγέλλουν απάνθρωπες συνθήκες κράτησης

Επτά νέοι (18–20 ετών) που κρατούνται στις φυλακές Χανίων ξεκίνησαν τριήμερη απεργία πείνας την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου.

Καταγγέλλουν τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Σύμφωνα με την οργάνωση Mataris Sudan Solidarity Committee που δημοσιοποιεί την καταγγελία οι τρεις άνδρες δεν έχουν λάβει εσώρουχα, κουβέρτες ή σαπούνι πάνω από τρεις μήνες, με αποτέλεσμα να ζουν σε απαράδεκτες συνθήκες. 

«Παραμένουν στα Χανιά παρότι είχαν μεταφερθεί μόνο για τη δίκη τους - θα έπρεπε ήδη να έχουν επιστρέψει στις φυλακές Αυλώνα, όπου θα ήταν πιο ασφαλείς μαζί με άτομα της ηλικίας τους», αναφέρει η οργάνωση. 

Τον Αύγουστο είχαν προχωρήσει σε διήμερη απεργία πείνας. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διεύθυνση τότε τους υποσχέθηκε μεταγωγή και πραγματοποίησε ιατρικές εξετάσεις, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Τα αιτήματά τους:

  • Άμεση μεταγωγή πίσω στις αρχικές φυλακές τους
  • Πρόσβαση σε βασικά είδη (εσώρουχα, κουβέρτες, σαπούνι)

