Κρήτη: δικαίωση ενάντια στον αποκλεισμό των αναπήρων

Μια σημαντική νίκη απέφερε η κινητοποίηση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας, αναγκάζοντας την Περιφέρεια Κρήτης αλλά και τις υγειονομικές υπηρεσίες του Ηρακλείου να άρουν τον αποκλεισμό μιας γυναίκας με αναπηρία από τον διορισμό της μετά την επιτυχία της σε σχετικό διαγωνισμό.

Η υπόθεση αφορά κοινωνική λειτουργό η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό με βάση την προκήρυξη 6Κ/2024 του ΑΣΕΠ που αφορούσε αποκλειστικά άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. Αν και η ίδια πέτυχε στον διαγωνισμό και επρόκειτο να διοριστεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης, ωστόσο, στην πορεία ενημερώθηκε πως ακυρώνεται ο διορισμός της ακριβώς εξαιτίας της αναπηρίας της με βάση γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ηρακλείου και με το αιτιολογικό ότι ως ΑμεΑ και λόγω του κινητικού της προβλήματος «δεν έχει δυνατότητα επιτόπιων ελέγχων». Μάλιστα, όπως αναφέρει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Γιώργος Σαμπροβαλάκης, κατά την εξέταση της περίπτωσης της επιτυχούσας από την υγειονομική επιτροπή, η ίδια ούτε καν κλήθηκε να είναι παρούσα.

Επειτα από όλα αυτά υπήρξε θύελλα διαμαρτυριών στο Ηράκλειο, με παρεμβάσεις τόσο από τον Σύνδεσμο των Κοινωνικών Λειτουργών όσο και από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) αλλά και φορείς και εργατικά σωματεία του Ηρακλείου. Στις 18 Σεπτεμβρίου η κινητοποίηση του Συνδέσμου αλλά και η παρουσία της ίδιας της εργαζόμενης στο περιφερειακό συμβούλιο επέβαλαν την αλλαγή στάσης από την Περιφέρεια Κρήτης (που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε αποδεχτεί την εισήγηση της υγειονομικής επιτροπής) και εκδόθηκε ομόφωνο ψήφισμα που ζητούσε την αποδοχή της αίτησης θεραπείας επί της αρχικής απόφασης που είχε υποβάλει η ενδιαφερόμενη.

Δικαίωση

Ακόμα και τότε, όμως, τα μέλη της υγειονομικής επιτροπής (σ.σ.: όργανο που υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) «επέδειξαν αναλγησία, φτάνοντας στο σημείο να δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν δεκτή την αίτηση θεραπείας, χρησιμοποιώντας μάλιστα αναχρονιστικούς και αντιεπιστημονικούς χαρακτηρισμούς!», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών.

Τελικά, έπειτα και από νέα μαζική διαμαρτυρία, στις 23 Σεπτεμβρίου, η επιτροπή αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει, να κάνει δεκτή την αίτηση της γυναίκας και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για τον διορισμό της στην Περιφέρεια Κρήτης. Για «δικαίωση και μεγάλη νίκη για τη συνάδελφό μας, για όλα τα Ατομα με Αναπηρία και τις οικογένειές τους, για όλους τους εργαζόμενους και για τη σκοπιά εκείνη της Κοινωνικής Εργασίας που επιλέγει να συγκρουστεί με το άδικο και όχι απλώς να αμβλύνει τις συνέπειές του», κάνει λόγο σε χθεσινή ανακοίνωσή του το παράρτημα Κρήτης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.