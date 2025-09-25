Αθήνα, 29°C
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
march-to-gaza
eurokinissi

Συνέντευξη Τύπου για το March to Gaza έξω από το υπουργείο Εξωτερικών [βίντεο]

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
efsyn. gr
Το March to Gaza καλεί την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να σιωπά

Δημόσια ενημέρωση, έξω από το υπουργείο Εξωτερικών παραχώρησαν μέλη της ελληνικής ομάδας March to Gaza σχετικά με τα έξι ελληνικά πλοία που ενώθηκα με τον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla. 

Το March to Gaza καλεί την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει να σιωπά και να προστατεύσει την ελληνική ανθρωπιστική αποστολή που απειλείται από την πολεμική ισραηλινή επιθετικότητα. Στη δημόσια συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν: 

  • Αναστασία Ματσούκα, μέλος της Νομικής Ομάδας της Διεθνούς Αποστολής Global Sumud Flotilla
  • Γιάννα Κούρτοβικ, Δικηγόρος
  • Γιώργος Γώγος, Πρόεδρος της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ
  • Δώρα Χρυσικού, Ηθοποιός

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη Τύπου έξω από το Υπ.Εξ.: 

Τα αιτήματά του March to Gaza προς την ελληνική κυβέρνηση είναι:

  1. Να εγγυηθεί η κυβέρνηση την ασφάλεια του Στόλου.
  2. Να καταδικαστούν οι επιθέσεις από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα
  3. Να στηριχθεί το νόμιμο αίτημα, εναρμονισμένο με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, για άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου στη Γάζα.
    eurokinissi
TAGS
Συνέντευξη Τύπου για το March to Gaza έξω από το υπουργείο Εξωτερικών [βίντεο]

