Πλεύρης και Γεωργιάδης εκθέτουν την Ελλάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης

«Απελπιστική κατάσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ΜΚΟ» διαπίστωσε επί λέξει εκπρόσωπος του οργανισμού απαντώντας σε παρέμβαση του Κώστα Αρβανίτη, και επισημαίνοντας το θέμα ως πλήγμα του Κράτους Δικαίου ευρύτερα. ● Ο εμμονικός πόλεμος του πρώτου κατά της Κοινωνίας των Πολιτών και οι προκλήσεις του δεύτερου για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θα οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε διεθνές ρεζίλεμα της Ελλάδας. ● Αυτό εντέλει συνέβη ενώπιον του παγκοσμίως μεγαλύτερου και πιο αξιόπιστου, οργανισμού-θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καταπέλτης για τη μεταχείριση των ΜΚΟ από την κυβέρνηση, ως δείκτη για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, ήταν η κατάθεση την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Γκέρχαρντ Έρμισερ, Προέδρου της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE o κ. Έρμισερ έκανε λόγο για κατάσταση απελπισίας στην Ελλάδα όσον αφορά τη μεταχείριση των ΜΚΟ, ένα θέμα που, όπως είπε, δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Είπε ότι στην Ελλάδα οι ΜΚΟ κατηγορούνται για παράνομη πολιτική δράση, επειδή υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Yπενθύμισε ότι όταν μια χώρα υπογράφει διεθνείς συνθήκες υποχρεούται να τις τηρεί και να σέβεται τις αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων τονίζοντας πως πλέον βλέπουμε κράτη να δηλώνουν πως οι αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων δεν ισχύουν γι' αυτά, απλώς επειδή δεν τους αρέσουν. Απαντώντας στην ερώτηση του Αντιπροέδρου της ομάδας της Αριστεράς στην Ευρωβουλή και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη, για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και τις απειλές κατά ΜΚΟ ακόμη και των ίδιων των δικηγόρων τους, ο κ. Έρμισερ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον Νοέμβριο και ότι θα επιδιώξει να συναντηθεί με εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων.

Ο κ. Αρβανίτης έθεσε υπόψιν της Ευρωβουλής το μεταναστευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, των αιτούντων άσυλο και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. «Αν και το δικαίωμα για άσυλο θα έπρεπε να είναι αδιαμφισβήτητο, η κυβέρνηση των Αθηνών με το νομοσχέδιό της για τις επιστροφές παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Συνθήκη της Γενεύης», τόνισε.

Ο ευρωβουλευτής κάλεσε τον κ. Έρμισερ να τοποθετηθεί για την εκδικητική πολιτική του υπουργού Μετνάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, η οποία στρέφεται κατά των ΜΚΟ και των νομικών εκπροσώπων τους αλλά και για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο κ. Αρβανίτης κάλεσε επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σαφή θέση για το τι σκοπεύει να πράξει για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και να σταματήσει να παρέχει κάλυψη στην ελληνική κυβέρνηση με τη μόνιμη επωδό ότι δεν σχολιάζει τις δηλώσεις των πολιτικών.

Η παρέμβαση του κ. Αρβανίτη:

«Με μεγάλη ανησυχία παρατηρώ την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε πολλά κράτη-μέλη, όχι μόνο στα υπό ένταξη μέλη και θα φέρω παράδειγμα την Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση παραβιάζει θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, των αιτούντων άσυλο και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Αν και το δικαίωμα για άσυλο θα έπρεπε να είναι αδιαμφισβήτητο, η κυβέρνηση των Αθηνών με το νομοσχέδιό της για τις επιστροφές παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Συνθήκη της Γενεύης. Στις 25 Ιουλίου, ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας προέβη σε ξεκάθαρες απειλές κατά των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων.



Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Αύγουστο, επέβαλε ασφαλιστικά μέτρα κατά της κυβέρνησης των Αθηνών για τη μη απομάκρυνση οκτώ προσφύγων αιτούντων άσυλο, προκειμένου να αποφευχθεί η παράνομη επιστροφή τους. Αμέσως μετά ο Έλληνας αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης ανακοίνωσε ελέγχους κατά των ΜΚΟ που εκπροσωπούν τους αιτούντες. Ακολούθησαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αποφάσεις της κυβέρνησης στα δικαστήρια και που παρέχουν σε μετανάστες ενημέρωση που δεν συνάδει με την κυβερνητική πολιτική, δηλαδή εκδικητική πολιτική.



Εδώ λοιπόν δεν παραβιάζεται μόνο το δικαίωμα στο άσυλο, αλλά δέχονται ευθεία επίθεση και απειλές οι δικηγόροι, μιας και είμαστε στην LIBE και μιλάμε για το Κράτος Δικαίου. Και μάλιστα ενώ το κράτος εξακολουθεί να μην παρέχει απολύτως καμία δωρεάν νομική συνδρομή στις διαδικασίες επιστροφής, παραβιάζοντας το ενωσιακό δίκαιο.

Εδώ λοιπόν πρέπει να σημειώσω ότι είχαμε ακόμη και υπουργό της κυβέρνησης που είπε ότι δεν αναγνωρίζει και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.



Ρωτώ την εκπρόσωπο της Επιτροπής, τι σκοπεύει να πράξει η Επιτροπή για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα και βεβαίως πρέπει να σημειώσω ότι δεν μας καλύπτουν οι απαντήσεις που παίρνουμε από την Επιτροπή όταν ρωτούμε για ζητήματα, γιατί λέει "δεν σχολιάζουμε προσωπικές απόψεις υπουργών". Άκουσον άκουσον. Καινούργιο.

Και στον πρόεδρο της Διάσκεψης των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, πραγματικά εκτός από την επιστολή που έχετε κάνει, τι ακόμη περιμένετε και ποιες δράσεις περιμένετε για να έχετε κάλυψη για τη δράση σας και για το λειτούργημά σας; Ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η απάντηση του κ. Έρμισερ: Ο προβληματισμός του τον οδηγεί σε επίσκεψη στην Ελλάδα

«Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την παρέμβαση του κ. Αρβανίτη. Και όπως ήδη ανέφερα στην ομιλία μου, έχουμε πολύ πρόσφατα περιπτώσεις στην Ελλάδα. Θα επισκεφθώ την Ελλάδα τον Νοέμβριο, σε επίσημη αποστολή, και ελπίζω επίσης να συναντηθώ με εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων. Και ναι, ήταν ακριβώς μία από αυτές τις περιπτώσεις όπου ΜΚΟ κατηγορήθηκαν για παράνομη πολιτική δράση, επειδή υπερασπίζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα.



Κάνοντας προσφυγή στα δικαστήρια, στις νομικές διαδικασίες, μέχρι βεβαίως και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Και όπως έχουμε ήδη δει και σε άλλες χώρες, υπάρχει μια αμφισβήτηση απέναντι στα διεθνή δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και μπορούμε μόνο να επαναλάβουμε: αυτό είναι ζήτημα Κράτους Δικαίου, και τα κράτη που έχουν προσχωρήσει σε αυτές τις Συμβάσεις έχουν συμφωνήσει να αποδέχονται τις αποφάσεις αυτών των δικαστηρίων. Και αν δεν τους αρέσουν, τώρα λένε «αυτές οι αποφάσεις δεν ισχύουν για εμάς.

Πρόκειται λοιπόν για μια πραγματικά απελπιστική κατάσταση, που δεν αφορά μόνο τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση τα θεμέλια της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου».