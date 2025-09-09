Καταγγελία για προπηλακισμούς και σεξιστικά σχόλια εις βάρος των 18 συλληφθέντων από την πορεία για τα Τέμπη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ ΣΤΙΣ 6/9



Το Σάββατο 6/9 δεκαοχτώ σύντροφοι και συντρόφισσες από την Πλατφόρμα Συνομοσπονδιακής Ένωσης επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο της γραμμής 230 για να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το έγκλημα των Τεμπών. Μιας διαμαρτυρίας που είναι το λιγότερο που αναλογεί σε μια κοινωνία που της μπαζώνουν τα οστά των δολοφονημένων παιδιών της.



Από την αρχή της διαδρομής αντιλήφθηκαν την ενισχυμένη παρουσία μονάδων της αστυνομίας να ακολουθούν κατά πόδας το λεωφορείο. Όταν έφτασαν στην οδό Ακαδημίας και αποβιβάστηκαν, οι μονάδες που τους ακολουθούσαν και οι υπόλοιπες που ήταν παραταγμένες μπροστά ακριβώς από τη στάση του λεωφορείου κινήθηκαν εναντίον τους και τους περικύκλωσαν. Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι διαμαρτυρήθηκαν κι έθεσαν από την αρχή ότι πρόκειται για απολύτως στοχευμένο έλεγχο ο οποίος παρά την επίδειξη ταυτοτήτων κατέληξε σε βίαιες προσαγωγές με 3 από αυτούς/ες να τραυματίζονται. Η μία εξ’ αυτών έχει τραυματιστεί στο στήθος, καθώς ο μπάτσος την τράβηξε από αυτό για να τη βάλει μέσα στην κλούβα της αστυνομίας.



Κατά την πολύωρη παραμονή τους στη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη δέχτηκαν προπηλακισμούς από τους μπάτσους και σεξιστικά σχόλια. Από το πρώτο μισάωρο υπήρξαν διαβεβαιώσεις στους δικηγόρους ότι θα αφεθούν και ότι ακολουθείται η τυπική διαδικασία. Εν τέλει, αργά το βράδυ παρουσιάστηκε ο υπεύθυνος της μονάδας που πραγματοποίησε τις προσαγωγές και κατέθεσε μήνυση εναντίον τους ζητώντας την ποινική τους δίωξη λόγω απείθειας. Από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα πλήθος παρατυπιών σε σχέση αρχικά, με τη μεταφορά τους σε λεωφορεία με κελιά στη ΓΑΔΑ. Στη συνέχεια, με τους σωματικούς ελέγχους κατά τους οποίους ζητούσαν επίμονα από τους συντρόφους να γδυθούν. Έως και την άρνηση να τους δώσουν νερό με την πρόφαση ότι το κυλικείο είναι κλειστό λόγω ωραρίου και μια σειρά ακόμη βασανιστηρίων που δεν είναι καθόλου άγνωστα όσο κι αν το κράτος και οι μηχανισμοί του θέλουν να το παίζουν στη δημόσια εικόνα τους “οι καλοί Σαμαρείτες”.



Τη Δευτέρα 8/9 οι σύντροφοι και συντρόφισσες μεταφέρθηκαν στην Ευελπίδων για τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η έδρα έδωσε αναβολή και με ειρωνείες και προκλήσεις αποφάσισε την κράτησή τους έως και την Τετάρτη 10/9.



Χωρίς εξηγήσεις και χωρίς προσχήματα ο Νέος Ποινικός Κώδικας είναι εδώ ενισχύοντας το νομικό οπλοστάσιο υπέρ της σήψης ενός φασιστικού καθεστώτος που θέλει να ενδύεται το κοστούμι της δημοκρατίας.



Για όλη την επόμενη περίοδο τίθεται το δίλημμα στις κοινωνίες και στα κινήματα ή να υποχωρήσουν και να λυγίσουν ή να επιμείνουν και να νικήσουν.



Η καταστολή δεν μας τρομοκρατεί. Καμία μεθόδευση δεν θα μένει αναπάντητη. Μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα μας.



ΟΛΟΙ/ΕΣ/Α ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/9 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ/EΙΣΕΣ ΤΗΣ 6/9



ΟΤΑΝ Η ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗ ΔΙΝΕΙ Ο ΛΑΟΣ



ΤΕΜΠΗ, ΠΥΛΟΣ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ