ΚΕΕΡΦΑ: Tάνκερ ρατσισμού και τροφοδότης της γενοκτονίας το «Vilamoura»

H καταγγελία των κινήσεων αλληλεγγύης σχετικά με τον "στόλο της γενοκτονίας", ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο στο Ισραήλ για τις ανάγκες του Ισραηλινού στρατού, τώρα που κλιμακώνει την εθνοκάθαρση με την εισβολή στη Γάζα, αφορά σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών και το τάνκερ Vilamoura, ελληνικών συμφερόντων, του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου.



Πρόκειται για το τάνκερ που δέχτηκε επίθεση με νάρκη-γάντζο στις 25 Ιούνη και βρέθηκε στα ανοιχτά του Γυθείου για έλεγχο και επισκευή. Εκεί ο μετανάστης εργάτης Φαριάντ Αλί βρέθηκε και εργάστηκε εξαναγκαστικά, αφού μαζί με άλλους μετανάστες εργάτες "στρατολογήθηκε" στη Ζώνη του Περάματος από γνωστούς "κεφαλοκυνηγούς" μεταναστών για να κάνουν τον καθαρισμό υλικών στα έγκατα του γιγαντιαίου τάνκερ.



Η βάρβαρη μεταχείριση του ξεπέρασε κάθε όριο. Υπήρξαν απειλές κατά της ζωής του όταν ζήτησε να φύγει από το τάνκερ διότι δε μπορούσε να κάνει βαριά δουλειά λόγω αναπηρίας στα χέρια, αποτέλεσμα ξυλοκοπήματος από την Αστυνομία της Τουρκίας. Τον εκβίαζαν ότι δε θα έχει φαγητό αν δε δουλεύει και να παραμείνει για 45 μέρες στο τάνκερ, το οποίο βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα.



Η υπόθεση βρίσκεται στη διαδικασία της ανάκρισης.



Ο ρατσισμός της κυβέρνησης με την ψήφιση του νόμου Πλεύρη, που ποινικοποιεί την προσφυγιά και τη μετανάστευση, έχει αποθρασύνει την εργοδοσία η οποία αρπάζει την ευκαιρία για να κάνει χρυσές μπίζνες στις πλάτες των εργατών. Είναι η ίδια κυβέρνηση που για χάρη του στρατηγικού συμμάχου, του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, δίνει κάθε στήριξη και διευκόλυνση για την τροφοδοσία του Ισραηλινού στρατού, με τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, τα αεροδρόμια και τα εργοστάσια να είναι στην προνομιακή χρήση των φονιάδων των παιδιών και των αμάχων της Γάζας.



Αυτό το τάνκερ, κουβαλούσε 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου και τώρα θα καταφθάσει για επισκευή στην περιοχή του Πειραιά ή της Ελευσίνας.



Το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης έχει καλέσει σε δράση για να μπει τέλος στη στήριξη των εφοπλιστών που τροφοδοτούν την γενοκτονία. Στη Γένοβα, τη Μασσαλία, τη Βαρκελώνη, τα συνδικάτα των λιμεργατών μπλοκάρουν τις μεταφορές όπλων κα πετρελαίου προς το Ισραήλ. Η ΕΝΕΔΕΠ έχει μπεί μπροστά στις μάχες αυτές στο λιμάνι του Πειραιά.

Τα συνδικάτα στο Λιμάνι και τη Ζώνη Περάματος δίνουν μάχες ενάντια στην εργοδοτική απληστία του κέρδους που κοστίζει ζωές εργατών σε "ατυχήματα"-δολοφονίες. 'Έχουν υπερασπίσει τους μετανάστες εργάτες απέναντι στις ρατσιστικές επιθέσεις και έχουν αντισταθεί στις δολοφονικές επιθέσεις των χρυσαυγιτών που επιχείρησαν να στήσουν εργοδοτικά σωματεία. Έχουν τη δύναμη να σαρώσουν τον ρατσισμό και τη στήριξη στη γενοκτονία, στηρίζοντας τους μετανάστες εργάτες και μπλοκάροντας την ομαλή τροφοδοσία των τάνκερ της γενοκτονίας, όπως το Vilamoura. Είναι ανεπιθύμητο!



Στις 18 Σεπτέμβρη, 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των ναζί δολοφόνων της Χρυσής Αυγής και ανοίγουμε δυνατά τη μάχη ενάντια στον ρατσισμό, που ανοίγει το δρόμο ξανά στους φασίστες.



Για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι των άνω των 600 προσφύγων στην Πύλο, το Λιμενικό και η κυβέρνηση.



Για να μπει τέλος στις ρατσιστικές επιθέσεις των αφεντικών και της αστυνομίας.



Καλούμε σε μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο την Πέμπτη 18 Σεπτέμβρη, στις 5.30μμ, στο Μνημείο του Παύλου Φύσσα και στην πορεία στο Μπλόκο της Κοκκινιάς και το Αρχηγείο του Λιμενικού.



ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ