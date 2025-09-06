Αθήνα, 32°C
Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου, 2025
ΚΕΕΡΦΑ

Σοβαρές καταγγελίες για φυλάκιση και ξυλοδαρμό μετανάστη σε πτήση απέλασης

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δανάη Κισκήρα - Μπαρτσώκα
Ο Σουντάρ είχε κρατηθεί επί μήνες σε κέντρα κράτησης και ενημερώθηκε ότι θα αποφυλακιζόταν, για να οδηγηθεί τελικά σε διαδικασία απέλασης • Ο εργοδότης τον εκμεταλλευόταν και δεν τον πλήρωνε • Τέσσερις αστυνομικοί τον ξυλοκόπησαν ακόμη και μέσα στο αεροπλάνο • Ζητούν Δικαιοσύνη η γυναίκα και τα παιδιά του που ζουν στην Ελλάδα

Η σύζυγος και τα τρία παιδιά του Χαν Σουντάρ, μετανάστη από το Πακιστάν που ζούσε και εργαζόταν στην Ελλάδα και σύμφωνα με καταγγελίες ξυλοκοπήθηκε και φιμώθηκε, αφού είχε μπει σε πτήση απέλασης, καταγγέλλουν τις απάνθρωπες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ίδιος απελάθηκε ενώ είχε έρθει νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά και τη στάση του εργοδότη του ο οποίος σύμφωνα με όσα λένε τον εκμεταλλευόταν και δεν τον πλήρωνε. 

«Ήρθε νόμιμα στην Ελλάδα. Ο εργοδότης του δεν του έδινε τον μισθό του, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα προβλήματα με τα έγγραφα της παραμονής του και να ακυρωθεί η κάρτα του. Στη συνέχεια .Είναι άρρωστος και η υγεία του χειροτερεύει. Ζητώ δικαιοσύνη και σεβασμό των δικαιωμάτων του», είπε μέσω του γιου της η σύζυγος του Χαν Σουντάρ, σε βίντεο το οποίο δημοσιεύει η «Εφ.Συν.». 

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό περιστατικό αστυνομικής βίας και αυθαίρετης απέλασης κατήγγειλαν η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η Ενότητα». Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ο Χαν Σουντάρ, ξυλοκοπήθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Αλλοδαπών Πέτρου Ράλλη, όταν αρνήθηκε να επιβιβαστεί σε πτήση απέλασης.

Όπως αναφέρουν οι δύο οργανώσεις, ο Σουντάρ είχε κρατηθεί επί μήνες σε κέντρα κράτησης και ενημερώθηκε ότι θα αποφυλακιζόταν, για να οδηγηθεί τελικά σε διαδικασία απέλασης. Όταν δήλωσε ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα καθώς έχει οικογένεια και τρία ανήλικα παιδιά που ζουν στη Νιγρίτα Σερρών, δέχθηκε χτυπήματα με γροθιές και στη συνέχεια επιβιβάστηκε βίαια σε αεροπλάνο μαζί με δεκάδες άλλους μετανάστες. Μέσα στο αεροσκάφος, σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερις αστυνομικοί τον φίμωσαν με ταινία και τον ξυλοκόπησαν ξανά, παρά τις αντιδράσεις ακόμη και του πιλότου.

Η οικογένεια του Σουντάρ παραμένει στην Ελλάδα, ενώ η σύζυγός του φροντίζει μόνη τα τρία παιδιά τους. Οι οργανώσεις κατηγορούν την κυβέρνηση και τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη για «ρατσιστική πολιτική» και ζητούν την επιστροφή του μετανάστη στη χώρα, την αποκατάστασή του στην εργασία του και την τιμωρία των αστυνομικών που εμπλέκονται.

Παράλληλα, συνδέουν την υπόθεση με την ψήφιση του νέου μεταναστευτικού νόμου και με άλλα πρόσφατα περιστατικά βίας κατά μεταναστών, ενώ καλούν σε κινητοποίηση στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου.

