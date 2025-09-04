ΚΕΕΡΦΑ: Ξυλοδαρμός και φίμωση μετανάστη σε πτήση για απέλαση με «τραμπικές μεθόδους»

Την ίδια μέρα, που στη Βουλή ψηφίζονταν το ρατσιστικό νομοσχέδιο Πλεύρη, απογειώνονταν αεροπλάνο ειδικής πτήσης μετά από αποφάσεις της ΕΛΑΣ του Χρυσοχοϊδη εκτέλεσης απελάσεων μεταναστών. Μαζί με το αεροπλάνο απογειώθηκε και ο ρατσισμός των μπάτσων που κουβάλαγαν σαν ζώα τους μετανάστες.

Ο ίδιος ο Χαν Σουντάρ που ήρθε με βίζα και εργάστηκε στην Κρήτη για τρία χρόνια καταγγέλλει στην ΚΕΕΡΦΑ:

"Ενημερώθηκα μετά από 8μηνη κράτηση στον Προμαχώνα και την Ξάνθη ότι θα αφεθώ ελεύθερος και έτσι μεταφέρθηκα πρώτα στη Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Μεταγωγών και μετά στο Αλλοδαπών της Π. Ράλλη. Εκεί, μου είπαν ότι δε με αφήνουν ελεύθερο αλλά ότι πρόκειται να απελαθώ. Όταν δήλωσα ότι αρνούμαι την απέλαση μου, γιατί έχω οικογένεια και παιδιά εδώ, με χτύπησαν με γροθιές στο σώμα. Με πήγαν στο αεροδρόμιο και με έβαλαν στο αεροπλάνο μαζί με άλλους περίπου 30 μετανάστες και μαζί ήταν περίπου 100 αστυνομικοί. Μέσα στο αεροπλάνο φώναξα δυνατά "έχω τρία παιδιά και γυναίκα, τι θα γίνουν αυτά, δεν έχουν άλλον για να ζήσουν". Με άρπαξαν 4 αστυνομικοί, μου έκλεισαν το στόμα με ταινία και με χτύπησαν με δυνατές γροθιές στα πλευρά. Ακόμη και ο πιλότος τους φώναζε να σταματήσουν."

Η σύζυγος του Χαν Σουντάρ διαμένει στη Νιγρίτα Σερρών και τα τρία τους παιδιά πάνε στα σχολεία. Είχε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας όταν κατήγγειλε τον πρώην σύζυγο της για κακοποίηση και τη βοήθησαν να πάει στο δικαστήριο και να κερδίσει το διαζύγιο. Παντρεύτηκε αργότερα τον Χαν Σουντάρ. Όταν επισκέφθηκε την οικογένεια του, το αφεντικό τον απέλυσε και του απέσυρε τα χαρτιά, τιμωρώντας τον.

Τώρα ο Πλεύρης μπορεί να πανηγυρίζει ότι απέλασε έναν παράνομο μετανάστη εργάτη γιατί ήθελε να είναι κοντά στη οικογένεια του. Είναι μια κτηνωδία σαν εκείνες ακριβώς που έκανε και ο Τραμπ, χωρίζοντας οικογένειες για να τους αναγκάσει να φύγουν από τις ΗΠΑ. Αλήθεια, έτσι τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας πτήσεων, με φίμωση των μεταφερόμενων και ξύλο; Ο πιλότος πληροφορούμαστε ότι αντέδρασε αλλά φαίνεται ότι η βαρβαρότητας της εξουσίας του Χρυσοχοϊδη φτάνει ακόμη και στα σύννεφα.

Ο κατήφορος που άνοιξε η ψήφιση του ρατσιστικού νόμου Πλεύρη-Μητσοτάκη δεν έχει τέλος: Ρατσιστικές επιθέσεις μπράβων των εργοδοτών, στο Γύθειο σε τάνκερ σε βάρος μετανάστη εργάτη από τη Ζώνη του Περάματος, στον Ασπρόπυργο σε βάρος εργάτη που ζήτησε δεδουλευμένα. Τώρα, οι αστυνομικοί πιάνουν τη σκυτάλη με ξυλοδαρμούς σε αεροπλάνα.

Θα βρεθούμε την Κυριακή 6 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, στο συλλαλητήριο στο άγαλμα Βενιζέλου, στις 6μ.μ. για να στείλουμε το μήνυμα ότι είναι ώρα να ανατρέψουμε την κυβέρνηση των δολοφόνων.

Απαιτούμε την επιστροφή στη χώρα του Χαν Σουντάρ, την επιστροφή στην εργασία ώστε να ζήσει την τρίτεκνη οικογένεια του.

Απαιτούμε την παραδειγματική τιμωρία των αστυνομικών που φίμωσαν και ξυλοφόρτωσαν τον μετανάστη εργάτη στην Π. Ράλλη και το αεροπλάνο.

ΚΕΕΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ "Η ΕΝΟΤΗΤΑ"