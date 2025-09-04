«Θολή» παράταση λόγω εσωκομματικών πιέσεων

Στον αέρα ακόμα και οι μετανάστες που έχουν συμπληρώσει επταετία στην Ελλάδα, η οποία με τον προηγούμενο νόμο λειτουργούσε ως όριο ασφαλείας ● Η ισχνή παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2026 δεν τους εξασφαλίζει καθώς βρίσκονται στο έλεος των αρμόδιων αρχών

Ουσιαστικό μέλος της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη μπορεί πλέον να λογίζεται η ελληνική κυβέρνηση, μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου Πλεύρη από τη Βουλή, που καθιστά νόμο του κράτους προβλέψεις με τις οποίες ποινικοποιείται η ίδια η έννοια της προσφυγιάς και της μετανάστευσης και με τις οποίες η πλειονότητα των αιτήσεων θα απορρίπτονται εκ των προτέρων ως αβάσιμες και οι άνθρωποι θα οδηγούνται στη φυλακή ή στην απέλαση, χωρίς περιθώριο νομικής αντιπαράθεσης.

Ανάμεσά τους χιλιάδες άνθρωποι που ζουν ήδη στη χώρα και ειδικά όσοι δεν έχουν συμπληρώσει επταετία, όπως αυτοί που χτίζουν τα σπίτια μας, καλλιεργούν τα χωράφια μας, φροντίζουν τους ηλικιωμένους μας, πλέον θα διαβιούν σε καθεστώς ανασφάλειας, ενώ κάποιοι αυτόματα θα καταστούν αόρατοι για το κράτος που, όπου τους εντοπίζει, θα τους οδηγεί είτε στη φυλακή είτε θα τους απελαύνει. Ακόμα, θα μπορεί να τους θέτει υπό καθεστώς επιτήρησης, μέχρι να τους διώξει.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και αυτή η επταετία που με τον προηγούμενο νόμο λειτουργούσε ως όριο ασφαλείας για τους μετανάστες παρέμεινε, αλλά υπό προθεσμία, με πολλά ερωτηματικά και αστερίσκους και όχι για όλους. Ουσιαστικά θα ισχύει έως και τις 31 Μαρτίου 2026 και με την πρόβλεψη ότι έως την παραπάνω ημερομηνία θα έχουν κριθεί οι χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις για άδεια παραμονής στη χώρα από ανθρώπους που την είχαν αλλά την έχασαν για ήσσονος σημασίας λόγους, όπως τα λιγότερα ένσημα, η λήξη της προθεσμίας ανανέωσης κ.ά.

Με βαριά καρδιά

Ακόμα και αυτή η ισχνή παράταση δόθηκε μετά από πιέσεις κυρίως εσωκομματικές, όπως του πρώην υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδη, ο οποίος, όπως φαίνεται, αντιλήφθηκε εγκαίρως τις συνέπειες από τις ρυθμίσεις Πλεύρη, ο οποίος με βαριά καρδιά υποχώρησε εν μέρει. Ετσι, με μια μεταβατική διάταξη και χρονικό ορίζοντα την παραπάνω ημερομηνία προβλέπεται ότι οι εκκρεμούσες αιτήσεις για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους θα κριθούν με τον παλαιότερο νόμο, ενώ και για τις άδειες διαμονής που έχουν λήξει χωρίς να έχει υποβληθεί αίτημα ανανέωσης εντός των νομίμων χρονικών ορίων, είτε το αίτημα έχει απορριφθεί για λόγους πέραν της τήρησης της δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, εξαιρούνται της απέλασης πάντα έως την παραπάνω ημερομηνία.

Διατύπωση βέβαια θολή, που αφήνει στο έλεος των αρμοδίων τον κάθε μετανάστη, μια και εύκολα ή όποια παράβαση, ακόμα και η πιο αμελητέα, με μια διασταλτική και αυθαίρετη ερμηνεία της διοίκησης θα μπορεί να αποτελεί λόγο φυλάκισης και απέλασης.