Ξαναρχίζουν οι σωρηδόν δίκες για τους… διακινητές

Σε εντατικούς ρυθμούς μπαίνει ξανά η βιομηχανία των διώξεων-καρμπόν εις βάρος μεταναστών, συνήθως νέων ανθρώπων στους οποίους αποδίδεται η κατηγορία του διακινητή και αντιμετωπίζουν εξοντωτικές ποινές φυλάκισης, που φτάνουν και σε εκατοντάδες χρόνια ανάλογα με τον αριθμό των μεταναστών που βρίσκονταν στο πλωτό μέσο στο οποίο συνελήφθησαν.

Μετά τη δικαστική ανάπαυλα του Αυγούστου και ενώ οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν κρατούμενοι στις φυλακές της Κρήτης, ξαναρχίζουν οι δίκες, σήμερα στα Χανιά και την Τετάρτη στο Ηράκλειο, με έναν μεγάλο αριθμό νεαρών, κυρίως από το Σουδάν, να κάθονται στο εδώλιο. Οπως έχουν εξηγήσει επανειλημμένα οι οργανώσεις δικαιωμάτων, κανένας πραγματικός διακινητής δεν μπαίνει ο ίδιος στις βάρκες για να κινδυνεύσει να πεθάνει ή να συλληφθεί και όσοι αναγνωρίζονται ως «διακινητές» είναι συνήθως εκείνοι που αναγκάστηκαν να πιάσουν το τιμόνι ή ακόμα και οι άνθρωποι που μέσω κινητού ζήτησαν βοήθεια όταν παρουσιάστηκε κίνδυνος.

Στα Χανιά και στο Ηράκλειο διοργανώνονται δράσεις αλληλεγγύης στα αντίστοιχα κτίρια των δικαστηρίων προς υποστήριξη των μεταναστών-κατηγορουμένων σήμερα και την Τετάρτη. Η Συλλογικότητα Θάλασσα Αλληλεγγύης με ανακοίνωσή της καλεί στις δράσεις συμπαράστασης, τονίζοντας πως η κατηγορία του διακινητή εδώ και χρόνια έρχεται να ενισχύσει τις βίαιες, αντιμεταναστευτικές πολιτικές της Ελλάδας και της Ε.Ε. «Εξαρχής πρόσφυγες και μετανάστριες, κυρίως από χώρες της Δυτικής Ασίας και Αφρικής, που στερούνται οικονομικής επιφάνειας, του «σωστού» διαβατηρίου και τη δυνατότητας λήψης οποιαδήποτε μορφής visa, δεν έχουν καμία επιλογή «νόμιμης» μετακίνησης και εξαρχής καλούνται να εφαρμόσουν το αδύνατο και να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της συνοριακής βίας τόσο σε Ευρώπη όσο και σε άλλα σημεία κατά τη διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού τους σε ενδιάμεσες χώρες κράτησης/περάσματος, όπως η Λιβύη» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Στο τέλος Ιουλίου ένας 19χρονος Σουδανός, που επίσης κατηγορήθηκε για παράνομη μεταφορά μεταναστών, αθωώθηκε από το Εφετείο Κακουργημάτων Ηρακλείου μετά από κινητοποίηση φορέων αλλά και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, που τον υποστήριξε νομικά καθώς είχε προλάβει να υποβάλει αίτημα ασύλου. Ωστόσο η περίπτωσή του είναι η εξαίρεση μέσα σε ένα κύμα καταδικών σε πολυετείς κρατήσεις εις βάρος μεταναστών.