Στις 4/12 στο εδώλιο η Σάρα Μαρντίνι και η αλληλεγγύη

Τα τελευταία επεισόδια ενός δικαστικού θρίλερ που κρατά αμείωτο το διεθνές ενδιαφέρον ετοιμάζονται να παιχτούν στις δικαστικές αίθουσες της Μυτιλήνης. Στις 4 Δεκεμβρίου θα βρεθούν στο εδώλιο του Εφετείου Κακουργημάτων ύστερα από επτά χρόνια οι πρωταγωνιστές της υπόθεσης ERCI για την εκδίκαση των κακουργηματικών κατηγοριών της κατασκοπίας και της διακίνησης μεταναστών, σε μια υπόθεση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φορείς του ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων την έχουν κατονομάσει ως τη «μεγαλύτερη υπόθεση ποινικοποίησης της αλληλεγγύης στην Ευρώπη».

Εμβληματικό πρόσωπο της δίκης η Σάρα Μαρντίνι από τη Συρία, της οποίας η ζωή έγινε και ταινία στο NETFLIX, αφού η ίδια και η αδελφή της είχαν συνταράξει την κοινή γνώμη το 2015, στη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση, σε ηλικία μόλις 15 και 17 ετών με την αυτοθυσία τους όταν η βάρκα στην οποία επέβαιναν μαζί με ακόμα 20 ανθρώπους άρχισε να βουλιάζει έξω από τη Λέσβο. Δεινές κολυμβήτριες, βούτηξαν στα παγωμένα νερά του Αιγαίου και κατάφεραν να ρυμουλκήσουν τη βάρκα με ασφάλεια στη στεριά. Τα δύο κορίτσια βρέθηκαν στη Γερμανία με τη μικρότερη αδελφή Γιούσρα να μετέχει στη συνέχεια και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο ντε Τζανέιρο, εκπροσωπώντας την παγκόσμια ομάδα προσφύγων στην κολύμβηση.

Η Σάρα αντίθετα αφιερώθηκε στην προσφορά στον συνάνθρωπο και επέστρεψε στη Λέσβο για να ενταχθεί στην οργάνωση Emergency Response Centre International (ΕRCI) ως διασώστρια. Η περίπτωσή της κέντρισε το ενδιαφέρον ακόμα και του τότε προέδρου των ΗΠΑ, με τον οποίο και συναντήθηκε. Η προσφορά της όμως διεκόπη βίαια το 2018 όταν αστυνομικοί τη συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Λέσβου ως κατηγορούμενη μαζί με ακόμα 23 ανθρώπους για αδικήματα που σχετίζονταν με την ανθρωπιστική δράση της οργάνωσης.

Η δική της κατάληξη ήταν να προφυλακιστεί μαζί με ακόμα δυο διακεκριμένα μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο διασώστης Σον Μπίντερ και ο Ελληνας διευθυντής της ERCI Νάσος Καρακίτσος. Η ίδια δεν έδωσε το «παρών» εκεί αφού, παράλληλα με την αποφυλάκισή της, της απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα μέχρι και το 2025. Η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ και γεννά ερωτήματα για την παρουσία της στη Μυτιλήνη τον Δεκέμβριο. Και οι 24 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν στις αρχές του 2024 για τις πλημμεληματικές κατηγορίες και τώρα αναμένουν με αγωνία αλλά και αισιοδοξία την ολοκλήρωση της δικαστικής περιπέτειας που θα βάλει τέλος σε μια ιδιότυπη πολύχρονη ομηρία.

«Επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια έχουμε ημερομηνία για τη δίκη και η αλήθεια θα λάμψει», τόνισε ο Νάσος Καρακίτσος που πλέον ζει και εργάζεται στο Μάαστριχτ. «Πιέζαμε για αυτό, αφού η πολύχρονη καθυστέρηση στην εκδίκαση αποτελεί από μόνη της μια αδικία με βαριές συνέπειες για όλους μας. Διώξεις σαν αυτή έχουν δυσχεράνει την ανθρωπιστική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, έχουν κάνει τα ευρωπαϊκά σύνορα πιο θανατηφόρα.

»Η δίκη αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη διάβρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ολοένα και πιο θανατηφόρα σύνορα της Ευρώπης, όπου η ανθρωπιστική βοήθεια αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως έγκλημα. Σε μια εποχή που το κράτος δικαίου διαβρώνεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται, σε αυτή τη δίκη αναμένουμε να εφαρμοστεί ο νόμος, ο οποίος προστατεύει πλήρως την ανθρωπιστική δραστηριότητα».

