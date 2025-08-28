Αθήνα, 31°C
Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2025
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.: Καταγγέλλουν ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματός τους στην απεργία

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
efsyn.gr
«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα μας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο». 

 Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.) ανακοινώνει, προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού, πως το δικαστήριο, πρωτόδικα, «έκρινε για άλλη μια φορά παράνομη τη συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Ένωση αναφέρει, επίσης, ότι η απεργία της 9ης Απριλίου ήταν η μόνη που κρίθηκε νόμιμη από δικαστή. Παράλληλα, η ίδια η δικαστής δέχθηκε ονομαστική επίθεση από μερίδα του τύπου. Συνεπώς, η ένωση συμπεραίνει πως μπορεί να μιλάει «για ουσιαστική στέρηση του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία».

Την ίδια στιγμή, η Ένωση υπογραμμίζει πως η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δείχνει «για ακόμα μια φορά» την επιθυμία της να αποκλείει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας από τον σχεδιασμό του συστήματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας.

Όπως επισημαίνει η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα μας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο». 

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες Δελτίο Τύπου. 

 

Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.: Καταγγέλλουν ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματός τους στην απεργία

