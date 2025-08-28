Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.: Καταγγέλλουν ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματός τους στην απεργία

Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.) ανακοινώνει, προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού, πως το δικαστήριο, πρωτόδικα, «έκρινε για άλλη μια φορά παράνομη τη συμμετοχή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η Ένωση αναφέρει, επίσης, ότι η απεργία της 9ης Απριλίου ήταν η μόνη που κρίθηκε νόμιμη από δικαστή. Παράλληλα, η ίδια η δικαστής δέχθηκε ονομαστική επίθεση από μερίδα του τύπου. Συνεπώς, η ένωση συμπεραίνει πως μπορεί να μιλάει «για ουσιαστική στέρηση του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία».
Την ίδια στιγμή, η Ένωση υπογραμμίζει πως η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δείχνει «για ακόμα μια φορά» την επιθυμία της να αποκλείει τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας από τον σχεδιασμό του συστήματος Διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας.
Όπως επισημαίνει η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο για τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας στη χώρα μας και δεν υπάρχει πλέον χρόνος για χάσιμο».
Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες Δελτίο Τύπου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας