Περιστέρι: Τρανσφοβικοί κυνηγούσαν αμάξι με δίκυκλο και του πετούσαν πέτρες και νεράτζια

Η ομοτρανσφοβική βία στη συγκεκριμένη περιοχή κλιμακώνεται με δεύτερη επίθεση μέσα σε δύο μόλις μήνες, αφού μάλιστα μεσολάβησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους γύρω δρόμους και γειτονιές.

Σε κλιμάκωση φαίνεται ότι οδηγείται η ομοτρανσφοβική βία στην περιοχή του Περιστερίου Αττικής, καθώς τρανς κοπέλα έκανε γνωστό με ανάρτησή της στο facebook ότι έπεσε την Τρίτη, η ίδια και δύο ακόμα φιλικά της πρόσωπα, θύμα ακραίας ομοτρανσφοβικής επίθεσης, στους δρόμους του συγκεκριμένου δήμου.

Όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα, περίπου στις 02.00 μετά τα μεσάνυχτα έξω από ένα κατάστημα ψιλικών ειδών στην οδό Τζον Κένεντι, δύο αγόρια που επέβαιναν σε μηχανάκι, έβρισαν μεγαλόφωνα την τριμελή ομήγυρη χωρίς κανένα λόγο, με τη χυδαία φράση «παλιοτραβέλια». Η παρέα των τριών νέων μπήκε αμέσως στο αυτοκίνητό της και ξεκίνησε να φύγει, για να προστατευτεί. Και τότε συνέβη το αδιανόητο: Οι δύο νεαροί σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων, άρχισαν να καταδιώκουν το αυτοκίνητο. Και να του πετούν πέτρες, νεράτζια, και άλλα αντικείμενα τα οποία έβρισκαν στο δρόμο. Μια καταδίωξη η οποία φέρεται να διήρκεσε επί περίπου 10 εφιαλτικά λεπτά.

Προκειται για την δεύτερη ομοτρανσφοβική επίθεση μέσα σε δύο μόλις μήνες, αφού μάλιστα μεσολάβησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στους γύρω δρόμους και γειτονιές.

Στην ανάρτησή της, η παθούσα σημείωσε:

«Ως τρανς γυναίκα ξέρω πολύ καλά ότι η ύπαρξή μου θεωρείται από κάποιους αφορμή για βία. Χθες, όμως, ζήσαμε ξανά πόσο πραγματικός είναι ο κίνδυνος που κουβαλάμε καθημερινά όσες/όσοι/όσα τολμάμε να υπάρχουμε, έξω από την cis κανονικότητα που μας επιβάλλουν.

Αυτό που ζήσαμε δεν ήταν ένα “μεμονωμένο περιστατικό”. Είναι μέρος ενός τρανσφοβικού καθεστώτος που δομεί και νομιμοποιεί, τη βία απέναντι στα τρανς και κουήρ σώματα. Ενός καθεστώτος που διαπερνά τον δρόμο, την οικογένεια, την εργασία, τα ΜΜΕ και τους θεσμούς.

Κάθε επίθεση σε μία από εμάς, είναι επίθεση σε όλες μας. Η απάντησή μας πρέπει να είναι η συλλογική φωνή, η αλληλεγγύη και η αντίσταση.

Cis προνομιούχα άτομα οφείλετε να πάρετε θέσεις. Οι τρανς θηλυκότητες βρίσκονται τόσο λεκτικά όσο και σωματικά, συνεχώς σε κίνδυνο.

Πράξτε! Όχι μόνο λόγια»!