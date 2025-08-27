Νέο δικαστικό χαστούκι στην αναστολή ασύλου

Να μην απελαθούν Σουδανοί πρόσφυγες που κρατούνται βάσει της αμφιλεγόμενης τροπολογίας αναστολής της αίτησης ασύλου ζήτησε από την κυβέρνηση το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, δίνοντας προσωρινή διαταγή κατά της απόφασης απέλασης που έχει βγάλει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που εκπροσώπησε νομικά τέσσερις Σουδανούς που προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Πρόκειται για τη δεύτερη απόφαση της Δικαιοσύνης που αμφισβητεί ευθέως το σκέλος της τροπολογίας που προβλέπει απέλαση στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης όσων προσφύγων ήρθαν στην Ελλάδα μετά την ψήφιση της τροπολογίας από τη βόρεια Αφρική, χωρίς να καταγράφεται το αίτημά τους για άσυλο.

Την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έβγαλε έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οκτώ Σουδανών, τεσσάρων που προσέφυγαν μέσω της οργάνωσης Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και άλλων τεσσάρων μέσω της οργάνωσης Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (Refugee Support Aegean - RSA), δίνοντας εντολή στην κυβέρνηση να μην τους απελάσει μέχρι τουλάχιστον μία εβδομάδα αφού βγάλει την απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο. «Είναι πολύ θετικό που το Διοικητικό Πρωτοδικείο συμβαδίζει με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή την εξέλιξη και προφανώς θα περιμένουμε την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών για να βγάλουμε ολοκληρωμένα συμπεράσματα», σημειώνει στην «Εφ.Συν.» ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Η δικαστική δικαίωση των Σουδανών προσφύγων και των δύο οργανώσεων που τους εκπροσώπησαν έχει προκαλέσει την οργή της κυβέρνησης, καθώς αμφισβητεί ευθέως τη νομιμότητα μιας κεντρικής κυβερνητικής πολιτικής. Αντί, ωστόσο, να δηλώσει η κυβέρνηση ότι θα συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να αφήσει το ζήτημα εκεί, όπως θα γινόταν με οποιαδήποτε κυβέρνηση σέβεται το κράτος δικαίου, κυβερνητικές διαρροές στην εφημερίδα Political όσο και στη συνέχεια στην «Καθημερινή» δήλωναν ότι η προσφυγή των οργανώσεων στη Δικαιοσύνη «αμφισβητεί την κρατική κυριαρχία» και προειδοποιούσαν με διαγραφή τους από το Μητρώο Οργανώσεων των ΜΚΟ, γεγονός που θα περιόριζε δραστικά την πρόσβασή τους σε πρόσφυγες στο πεδίο και θα παρεμπόδιζε το έργο της προστασίας των δικαιωμάτων.

Μάλιστα, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωνε ότι θα ασκήσει διαχειριστικό έλεγχο κατά των οργανώσεων, επισείοντας τον έλεγχο σαν απειλή συμμόρφωσης. Τα ίδια συνέχισε να δηλώνει ο κ. Πλεύρης και στη χτεσινή του τηλεοπτική συνέντευξη (OPEN), δηλώνοντας προκλητικά ότι υπάρχουν οργανώσεις που είναι βασικοί συνεργάτες της κυβέρνησης και άλλες που θα πρέπει να αιτιολογήσουν τα χρήματα που παίρνουν, θέτοντας ως αποκλειστικό κριτήριο για τον έλεγχο τη συμμόρφωση των οργανώσεων με την ακροδεξιά κυβερνητική πολιτική στο προσφυγικό. «Αν οι ίδιες θέλουν να χαράξουν μια πολιτική που σου λέει ότι θέλω να κάνω την Ελλάδα χώρα ανοιχτών συνόρων και να μιλάω με τα κυκλώματα τα οποία φέρνουν μετανάστες στο όνομα ότι όλα είναι ανοιχτά, αυτές οι ΜΚΟ θα ελεγχθούν», σημείωσε.

Προκαλεί βέβαια θυμηδία ότι απειλεί με διαχειριστικό έλεγχο κάποιων οργανώσεων ο υπουργός μιας κυβέρνησης που βαρύνεται με το μέγα σκάνδαλο διασπάθισης δημόσιου χρήματος μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, μιας κυβέρνησης που, αν δεν πρωταγωνίστησε στο φαγοπότι, αμέλησε να κάνει τους βασικούς έγκαιρους ελέγχους και πέτυχε σκανδαλωδώς να μην ελεγχθούν τα εμπλεκόμενα μέλη της, εκ των οποίων ο Μάκης Βορίδης, ο παραιτηθείς προκάτοχος του κ. Πλεύρη στο υπουργείο.

Πρακτική άσκηση για πρόσφυγες και μετανάστες

Πρωτοβουλία πρακτικής άσκησης προσφύγων και μεταναστών στη γεωργία, τις κατασκευές, τον τουρισμό και άλλους τομείς της οικονομίας, όπως και ειδικά προγράμματα για γυναίκες, αναλαμβάνει η κυβέρνηση με τη δημοσιοποίηση ΚΥΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Την υλοποίηση αναλαμβάνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε τις ευκαιρίες απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Την υλοποίηση έχει αναλάβει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. «Δίνουμε στους μετανάστες την ευκαιρία να ενταχθούν ομαλά στην ελληνική κοινωνία, αποκτώντας ουσιαστικές δεξιότητες και προοπτικές απασχόλησης. Η πρακτική άσκηση, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την εργασία, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην τοπική και εθνική ανάπτυξη», σημείωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, που συνυπογράφει την ΚΥΑ.

«Να μην περάσει το ρατσιστικό νομοσχέδιο Πλεύρη»

Κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για διαδήλωση στο Σύνταγμα

Σε κινητοποίηση διαμαρτυρίας για το αντιμεταναστευτικό και αντιπροσφυγικό νομοσχέδιο Βορίδη - Πλεύρη καλεί για την Τρίτη, 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα η ΚΕΕΡΦΑ, ανήμερα της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Οπως ανακοίνωσε χτες στο ΟPEN ο κ. Πλεύρης, το νομοσχέδιο συζητείται από σήμερα στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή και θα συζητηθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα.

«Να μην περάσει το ρατσιστικό νομοσχέδιο Πλεύρη που ποινικοποιεί τη μετανάστευση με φυλακίσεις μεταναστών χωρίς χαρτιά και βαριά πρόστιμα, με κατάργηση της απόδοσης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους σε όσους διαμένουν στη χώρα για επτά χρόνια. Πίσω από τις κραυγές για “πάταξη της παράνομης μετανάστευσης” θέλει να γεμίσει τη χώρα με στρατόπεδα συγκέντρωσης αφού θα τιμωρεί με φυλάκιση για δύο χρόνια. Στην πράξη, πάει να επιβάλει ακόμη πιο σκληρές συνθήκες μαύρης εργασίας και εκμετάλλευσης για χιλιάδες εργάτες και εργάτριες στα χωράφια, τα ξενοδοχεία, τις βιοτεχνίες, τις οικοδομές και τα εργοστάσια. Ωρα να ματαιώσουμε τα πραξικοπηματικά της μέτρα», σημειώνει το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ. Επίσης, την Πέμπτη στις 6.30 μ.μ. η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε έκτακτη σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (Γερανίου 28, Ομόνοια).