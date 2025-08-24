Washington Post: Κόλαση για τους μετανάστες η Ελλάδα

«Τραμπική στροφή της Αθήνας στο θέμα της μετανάστευσης», είναι ο τίτλος ενός αιχμηρού δημοσιεύματος για τη χώρα μας, στην αμερικανική εφημερίδα.

Όπως ήταν αναμενόμενο ότι θα γινόταν αργά η γρήγορα, οι ακραία ρατσιστικές. ακροδεξιές και αντιμεταναστευτικές πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει το τελευταίο διάστημα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κέντρισαν το ενδιαφέρον των διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, σκιαγραφώντας μια δεινή εικόνα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας..

Το Σάββατο σε δημοσίευμά της με τον εύγλωττο τίτλο « Τραμπική στροφή της Αθήνας στο θέμα της μετανάστευσης » στην πρώτη της σελίδα, η αμερικανική εφημερίδα Washington Post πραγματοποιεί ρεπορτάζ για τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων άσυλο των οποίον η αίτηση έχει απορριφθεί, στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης (ΠΡΟΚΕΚΑ) στην Αμυγδαλέζα (στο δήμο Μενιδίου) της Αττικής, αλλά και για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με βάση τις οποίες, αναστέλλονται οι εξετάσεις των αιτημάτων ασύλου των μεταναστών που έφτασαν στη χώρα μας διασχίζοντας το λυβικό πέλαγος με λέμβους και καταπλέοντας στη Γαύδο ή την Κρήτη.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται: «Το νέο ελληνικό "μοντέλο" εκτυλίσσεται πίσω από έναν φράχτη ύψους τριών μέτρων με συρματόπλεγμα στην κορυφή, στην άκρη της Αθήνας, όπου φυλακισμένοι μετανάστες περιγράφουν τις δυσμενείς συνθήκες. Ντυμένοι στα μαύρα, φρουροί περιπολούν την περίμετρο του κέντρου κράτησης όπου μετανάστες που διασώθηκαν πρόσφατα στη θάλασσα αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες, σύμφωνα με δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι μετανάστες στεγάζονται μέσα σε πρόχειρους θαλάμους σε μεταλλικά κοντέινερ. Στρώματα λερωμένα, τουαλέτες χωρίς καπάκια ή πόρτες, έντομα στους θαλάμους, χαλασμένα κλιματιστικά παρά τον καύσωνα, συνθέτουν ένα απάνθρωπο καθεστώς διαβίωσης ανθρώπων που διασώθηκαν από τη θάλασσα και αντιμετωπίζονται σαν εγκληματίες. Οι Έλληνες αξιωματούχοι αρνήθηκαν αίτημα της εφημερίδας για επίσκεψη στο στρατόπεδο κράτησης και δεν απάντησαν σε αίτημα σχολιασμού για τις καταγγελλόμενες συνθήκες. "Είναι μια πολύ δύσκολη ζωή", είπε ένας 31χρονος από την Υεμένη σε μια από τις εγκαταστάσεις, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή φοβάται αντίποινα από τις αρχές. Στην Ελλάδα, μια πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών, η μακροχρόνια φυλάκιση προσφύγων και μεταναστών θα μπορούσε σύντομα να γίνει ο νέος κανόνας της μεταναστευτικής πολιτικής. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που υιοθετεί η χώρα, όσοι ζητούν άσυλο δεν θα διαμένουν πλέον σε ανοιχτές δομές, αλλά σε κλειστά κέντρα κράτησης σαν την Αμυγδαλέζα. Οι αιτούντες θα παραμένουν κρατούμενοι όσο διαρκεί η εξέταση του αιτήματός τους. Όσοι γίνουν δεκτοί θα αποφυλακίζονται, ενώ οι απορριφθέντες – που σήμερα ξεπερνούν το 50% – θα αντιμετωπίζουν το δίλημμα: ή «εθελοντική» επιστροφή στην πατρίδα ή ποινές φυλάκισης 2 έως 5 ετών και πρόστιμα έως 10.000 ευρώ».

ΣΥΡΙΖΑ: Οι πράξεις του ακροδεξιού υπουργού εκθέτουν τη χώρα

Το θέμα σχολίασε ιδιαίτερα έντονα με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας:

« Τα πεπραγμένα του ακροδεξιού υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, φέρνουν για μια ακόμη φορά την Ελλάδα στα διεθνή πρωτοσέλιδα με αρνητικό πρόσημο.

Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας Washington Post, με τίτλο «Τραμπική στροφή της Αθήνας στο θέμα της μετανάστευσης» , το κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας περιγράφεται ως «Αλκατράζ του Αιγαίου». Επισημαίνονται παράλληλα οι άθλιες συνθήκες κράτησης των μεταναστών, αλλά και η σκληρότερη νομοθεσία που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρά τις αντιδράσεις.