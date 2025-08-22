Ακόμα μία στοχοποίηση του Ιάσονα Αποστολόπουλου

Ο Δήμος Αμοργού ζητά από την Εισαγγελία Νάξου να διωχθεί ο γνωστός ακτιβιστής επειδή... περιέγραψε το τι συνέβη στο πανηγύρι στα Κατάπολα της Αμοργού έπειτα από μια ολιγόλεπτη παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης ● Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος αποδομούσε τα ψέματα που γράφτηκαν περί βιαιοπραγίας από πλευράς των αλληλέγγυων

Eπειτα από απόφαση της δημοτικής επιτροπής, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου Ελευθέριου Καραΐσκου, ο Δήμος Αμοργού ζητά από τον εισαγγελέα Νάξου να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του διασώστη και ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου επειδή συμμετείχε σε παρέμβαση υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια του πανηγυριού της Ψημένης τον Ιούλιο, όπως και για μια ανάρτησή του στο facebook στην οποία αποδομούσε τα ψέματα των ΜΜΕ και της δημοτικής αρχής για την ένταση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της παρέμβασης.

Στην ανάρτησή του, στις 30 Ιουλίου, ο Ιάσ. Αποστολόπουλος ανέφερε: «Τις τελευταίες ημέρες στην Αμοργό εξελίσσεται ένα “κυνήγι μαγισσών”, με στόχο την ταυτοποίηση των “πρωτεργατών” της παρέμβασης στο πανηγύρι. Το Λιμενικό έχει διατάξει έρευνα και έχει ήδη λάβει καταθέσεις, ενώ τοπικοί θεσμικοί παράγοντες ψάχνουν και στοχοποιούν εποχικούς εργαζόμενους. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του χθεσινού δημοτικού συμβουλίου, ο αντιδήμαρχος (σημ. Σταμάτης Σίμος) δήλωσε ότι “εδώ αυτά τα λύνουμε αλλιώς”, υπονοώντας βίαιη αντίδραση».

Σε ό,τι αφορά τα ψέματα των ΜΜΕ, έγραψε: «Το βράδυ της 26/07 στο πανηγύρι της ψημένης στα Κατάπολα της Αμοργού αποφασίσαμε να σηκώσουμε τη σημαία της Παλαιστίνης ως ένδειξη αλληλεγγύης στον λαό της. Θα ήταν μια ολιγόλεπτη παρέμβαση όπως συμβαίνει σε όλες τις συναυλίες, ακόμα και στο Ηρώδειο. Ομως ο τραγουδιστής δεν ανέχτηκε ούτε αυτό και άρχισε να μας αποδοκιμάζει φωνάζοντας επανειλημμένα από το μικρόφωνο: “Λευτεριά στην Ελλάδα μας και στην Κύπρο”, προσπαθώντας να καλύψει το σύνθημα “Λευτεριά στην Παλαιστίνη”. Τότε, γιουχαρίστηκε από το κοινό αλλά καμία πράξη βίας δεν σημειώθηκε».

«Η πρώτη πράξη βίας συνέβη όταν κάποιος όρμησε να αρπάξει τη σημαία της Παλαιστίνης. Τράβηξε τη σημαία και επιτέθηκε σωματικά στην κοπέλα που την κρατούσε. Γρήγορα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο και ακολούθησε συμπλοκή».

Ψέμα χαρακτήρισε και το ότι «οι αλληλέγγυοι έκοψαν το ρεύμα», καθώς το ρεύμα κόπηκε στιγμιαία λόγω τεχνικού προβλήματος και επανήλθε λίγα λεπτά αργότερα. «Συνοψίζοντας, δεν επιτέθηκαν οι “ξένοι στους ντόπιους” δεν κόψανε κανένα ρεύμα, δεν θα χαλούσανε κανένα πανηγύρι», ανέφερε.

Στην πρότασή του στη δημοτική επιτροπή ο δήμαρχος Αμοργού αναφέρει μεταξύ άλλων: «Φαίνεται ότι οι δρώντες είχαν απόλυτα αποδεχτεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο που έχει μία διαδήλωση η οποία λαμβάνει χώρα στις 2:30 τα ξημερώματα, η οποία εκδηλώνεται μπροστά σε κόσμο και κοινό ανομοιογενές, διαφορετικών ηλικιών, υποβάθρων κτλ, σε ένα κοινό το οποίο διασκεδάζει και έχει στην πλειοψηφία του καταναλώσει αλκοόλ, να λάβει άλλη εξέλιξη και έκφανση από μία ειρηνική διαδήλωση».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, «ο τραγουδιστής δέχτηκε δημόσια κοροϊδία με έντονη βοή, αλλά για τον γράφοντα “ακτιβιστή” η δημόσια αυτή έκφραση αποδοκιμασίας με δυνατές φωνές (γιουχάισμα) δεν συνιστά πλημμελή συμπεριφορά και μορφή άσκησης βίας. Επειδή από τα λεγόμενά του στο κομμάτι αυτό της ανάρτησής του που κάνει λόγο για τον τραγουδιστή προκύπτει επιπλέον η οργανωμένη προδιάθεση του ιδίου και των λοιπών συμμετεχόντων να προκληθεί αν όχι σωματική βία, σίγουρα πάντως φασαρία, διαπληκτισμός, ένταση και λεκτική βία. Συνεπώς, η πρώτη εκδηλωμένη πράξη βίας ήταν το γιουχάισμα και οι εκφρασμένες βωμολοχίες προς τον τραγουδιστή».

Γι’ αυτούς και για άλλους παντελώς ανυπόστατους ισχυρισμούς, όπως ότι «ο Δήμος Αμοργού, ως δημόσιος φορέας έχει ζημιωθεί και υποστεί βλάβη στα συμφέροντά του από τα βίαια και ταραχώδη παραπάνω γεγονότα», ο δήμαρχος Αμοργού θεωρεί ότι ο Ιάσ. Αποστολόπουλος διέπραξε το αδίκημα της διατάραξης κοινής ειρήνης, ενώ ο ίδιος ο δήμαρχος δηλώνει πως θα παραστεί στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή για να στηρίξει την κατηγορία εναντίον όσων συμμετείχαν στη δράση.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, σε ανάρτησή του στο facebook ο Ιάσ. Αποστολόπουλος, που βρίσκεται σε αποστολή διάσωσης ανθρώπων σε κίνδυνο στην κεντρική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Δεν ξέρω πραγματικά αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Από την πρώτη στιγμή, ο νεοδημοκράτης δήμαρχος Καραΐσκος –σε ρόλο Μπογδάνου– προσπαθούσε να εντοπίσει “τους πρωτεργάτες” της παρέμβασης στο πανηγύρι, καταφεύγοντας σε απειλές, τραμπουκισμούς και στοχοποίηση εποχικών εργαζομένων. Αν κάτι πρέπει να σταλεί στον εισαγγελέα, αυτό είναι το βίντεο της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αμοργού, όπου ο δήμαρχος στοχοποιεί εργαζόμενους και επιχειρηματίες, μιλάει για “εθελοντές” που θα επιβάλουν την τάξη και στην ουσία καλεί σε αντιποίηση αρχής».

«Η δική μου ανάρτηση δεν έκανε τίποτε άλλο από το να αποδομήσει τα ψέματά τους και να δείξει με βίντεο την απρόκλητη επίθεση που δεχθήκαμε, όταν κάποιος όρμησε να αρπάξει την παλαιστινιακή σημαία, σπρώχνοντας την κοπέλα που την κρατούσε».

«Το δικαίωμα στην έκφραση δεν ποινικοποιείται. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που προστατεύεται από το διεθνές και το εθνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους χωρίς φόβο τιμωρίας. Για άλλη μια φορά ντράπηκε και η ντροπή, εκτός από τον Δήμαρχο», ανέφερε η δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας Ελευθερία Ψυχογιού που ψήφισε «όχι» στην εισήγηση του δημάρχου.