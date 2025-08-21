O Θ. Πλεύρης διακινεί φέικ νιουζ και αδιαφορεί για την κριτική

«Αδιάφορη» είναι για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη, όπως το δήλωσε στη χθεσινή του συνέντευξη στo ΕRTnews, η θέση των περισσότερων από 100 ανθρωπιστικών οργανώσεων και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ασκούν κριτική στην πολιτική του ή που προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εκπροσωπώντας Σουδανούς πρόσφυγες, οι οποίοι κρατούνται στην Αμυγδαλέζα χωρίς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα ασύλου λόγω της αμφιλεγόμενης τρίμηνης αναστολής της κατάθεσης αιτημάτων ασύλου όσων προέρχονται από τη βόρεια Αφρική και της πρόβλεψης -τελείως ανεδαφικής όπως αποδεικνύεται- ότι θα απελαύνονται άμεσα εκεί απ’ όπου ήρθαν.

«Οποιος δεν σέβεται την απόφαση της αναστολής εξέτασης ασύλου για τους επόμενους τρεις μήνες θα υποστεί τις συνέπειες» σημείωσε ο κ. Πλεύρης αμφισβητώντας το δικαίωμα των θιγόμενων να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, ενώ προανήγγειλε «διαχειριστικό έλεγχο» των οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο του υπουργείου εν είδει απειλής προς συμμόρφωσή τους.

«Ο έλεγχος στη λειτουργία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι θεμιτός και αυτός είναι ο λόγος που πρώτα εμείς τον επιζητούμε, αφού έτσι διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία. Οταν, όμως, παρουσιάζεται ως απειλή ή εργαλείο τιμωρίας μετατρέπεται σε μορφή φίμωσης και εκφοβισμού», επισημαίνει η οργάνωση ActionAid.

Αδιάφορη είναι κατά δήλωσή του και η κριτική που του άσκησαν οι τρεις σύλλογοι μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίοι διαθέτουν θεσμική μνήμη και θυμούνται τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά που ανέστειλε για έναν μήνα την υποβολή αιτημάτων ασύλου η κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2020.

Το «αποτέλεσμα ήταν να γίνουν οι καταγραφές μετά το πέρας των μέτρων, με τεράστιο και αχρείαστο φόρτο για τους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Ασύλου, που θα είχε αποφευχθεί αν, αντί να διακηρύττουν την κατάργηση του δικαιώματος στο άσυλο, είχαν προχωρήσει εγκαίρως τις απαραίτητες διαδικασίες για την καταγραφή των αιτημάτων, όπως όλοι αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται» ανέφεραν οι σύλλογοι. Αλλά ο κ. Πλεύρης τούς ζήτησε να εφαρμόσουν ασυζητητί τη μεταναστευτική πολιτική του υπουργείου, αλλιώς να παραιτηθούν, σημειώνοντας ότι συζητά μαζί τους μόνο συνδικαλιστικά ζητήματα.

«Ο κ. Πλεύρης δεν είναι ούτε αφεντικό, ούτε εργοδότης στο υπουργείο για να προκαλεί. [...] Είναι περαστικός από το υπουργείο. [...] Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει. Μαζέψτε τον!» σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ως προς την επικείμενη απόφαση της Δικαιοσύνης επί της αίτησης των οκτώ Σουδανών, ο κ. Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι είναι «σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις» -καλοσύνη του!-, πρόσθεσε όμως ότι «η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ».

Παράνομη

Προφανώς ο κ. Πλεύρης αδιαφορεί και για τη δριμεία κριτική που ασκούν στην κυβερνητική πολιτική οι ανεξάρτητες αρχές και φορείς που είναι κατεξοχήν επιφορτισμένοι να γνωμοδοτούν επί της νομιμότητας και της συμβατότητας των νομοσχεδίων με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας – από τον Συνήγορο του Πολίτη και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου μέχρι τον επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλά και η Ενωση Διοικητικών Δικαστών έχει χαρακτηρίσει την τροπολογία αναστολής της κατάθεσης των αιτημάτων ασύλου αντίθετη με τη διεθνή και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο υπουργός αδιαφορεί μάλλον και για τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, με την οποία αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη. Η Επιτροπή έχει εκφράσει κι αυτή σοβαρές επιφυλάξεις για την αναστολή ασύλου όπως και την έντονη διαφωνία της για διατάξεις του νομοσχεδίου που έχει καταθέσει ο κ. Πλεύρης στη Βουλή με στόχο την αύξηση των απελάσεων. «Καλούμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αποκαταστήσει τη σχέση του με τη διεθνή και συνταγματική νομιμότητα» υπογραμμίζει η Επιτροπή.

Υπεράνω

Αδιάφορα είναι όλα αυτά για τον ακροδεξιό υπουργό, που θεωρεί προφανώς εαυτόν υπεράνω νόμων και κριτικής. Το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Πλεύρη είναι φαίνεται να αναπαράγει φέικ νιουζ και φτηνές προβοκάτσιες εθνικιστικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σαν αυτές με το υποτιθέμενο βίντεο Αφγανού στο Σύνταγμα. Υποτίθεται ότι στις 10 Αυγούστου, σε ημέρες καύσωνα δηλαδή, ο Αφγανός απευθυνόταν υβριστικά στους εύζωνες, όπως έλεγαν οι ίδιοι οι εθνικιστικοί λογαριασμοί, πριν τον απομακρύνουν αστυνομικοί. Λεπτομέρεια: ο αλλοδαπός ήταν ντυμένος με μακρυμάνικο πουκάμισο και κρατούσε στο χέρι τζάκετ, ενώ και οι αστυνομικοί ήταν ντυμένοι με τη χειμερινή στολή.

Ο κ. Πλεύρης έσπευσε την Κυριακή να υιοθετήσει τις φέικ αναρτήσεις και να υπερθεματίσει σε ξενοφοβικό δηλητήριο, ενώ επικαλέστηκε στη συνέχεια αορίστως ενημέρωση της αστυνομίας για προσαγωγή του αλλοδαπού στις 10 και στις 12 Αυγούστου – τρέχα γύρευε ποιος είναι πραγματικά ο αλλοδαπός και ποιος θα πληρώσει το ξενοφοβικό μένος του κ. Πλεύρη. Προφανώς γι’ αυτά αδιαφορεί ο υπουργός.

«Ο Θ. Πλεύρης θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν απονέμει ο ίδιος άσυλο κατά το δοκούν, αλλά οι υπηρεσίες του υπουργείου του, μέσα από θεσμοθετημένη διαδικασία, την οποία εκείνος μάλλον αγνοεί» σημειώνει το Δίκτυο Δικαιωμάτων και Ελευθεριών της Νέας Αριστεράς, υπογραμμίζοντας: «Ο αναρμόδιος Υπουργός πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα!».