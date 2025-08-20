Δομή Σιντικής: Κινητοποίηση και απεργία πείνας για τις άθλιες συνθήκες [βίντεο]

Κραυγή αγωνίας από περισσότερα από 250 άτομα που κρατούνται άτυπα • Εμπρηστική απάντηση από τον Θάνο Πλεύρη.

Δραματικές είναι οι συνθήκες κράτησης στη δομή της Σιντικής, η οποία μετατράπηκε σε φυλακή εν μία νυκτί και σε αυτά βρίσκονται εκατοντάδες άτομα.

Μετά την απόπειρα απόδρασης, περίπου 266 πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους Σουδανοί, πραγματοποίησαν, χθες, κινητοποίηση διαμαρτυρίας και απεργία πείνας για την κατάσταση την οποία είναι αναγκασμένοι να βιώσουν [βλ. σημερινό ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.»: Kράτος εκτός ελέγχου στη δομή της Σιντικής!].

Οι πρόσφυγες διαμαρτύρονται για την έλλειψη δυνατότητας να καταθέσουν αίτημα για άσυλο, αλλά και για τις συνθήκες κράτησης, τη στιγμή που δεν έχει ξεκαθαριστεί, ακόμη το καθεστώς των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Κινητοποίηση και απεργία πείνας μεταναστών στη δομή της Σιντικής pic.twitter.com/5WJY16WC3K — EFSYN (@EFSYNTAKTON) August 20, 2025

Εάν είναι κέντρο κράτησης τότε θα πρέπει να υπάγεται στην αστυνομία, εάν, όμως είναι ελεγχόμενη δομή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα πρέπει να είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της ημέρας .

Οι κρατούμενοι ολοκλήρωσαν τις πρώτες τους διαμαρτυρίες και έπεται και συνέχεια.

Για το θέμα ρωτήθηκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει με εμπρηστικό τρόπο.

«Αναφορικά με τα δύο περιστατικά στη Σιντική — την απόπειρα απόδρασης έξι μεταναστών που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και την απεργία πείνας άλλων οι οποίοι ζητούσαν άσυλο χωρίς να το δικαιούνται — θέλω να είμαι ξεκάθαρος: η Ελλάδα δεν εκβιάζεται. Όσοι παραβιάζουν τον νόμο, επιχειρούν αποδράσεις ή απεργίες πείνας για να πιέσουν την πολιτεία, θα υποστούν τις κυρώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφεθεί κάποιος ελεύθερος με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις. Η ελληνική πολιτεία δίνει άσυλο σε όσους πράγματι το δικαιούνται, αλλά δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε περιπτώσεις παράνομων μεταναστών που αγνοούν τους νόμους μας» δήλωσε χαρακτηριστικά.