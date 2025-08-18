ΚΕΕΡΦΑ: Στοπ στις επιθέσεις κατά του ΕΣΠ και του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες!

Ανοιχτή Σύσκεψη Δράσης, Τρίτη 2 Σεπτέμβρη, στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ, στις 7μ.μ.

Οργανώνουμε την αντίσταση στη ρατσιστική εκστρατεία της κυβέρνησης που στρώνει τον δρόμο στους φασίστες.

Στοπ στις επιθέσεις κατά του ΕΣΠ και του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες!

Με περισσό θράσος, ο Θ. Πλεύρης χρησιμοποιεί την υπουργική καρέκλα ως εφαλτήριο για την κλιμάκωση μιας χυδαίας κυβερνητικής ρατσιστικής εκστρατείας αποπροσανατολισμού της οργής του κόσμου για τα σκάνδαλα και τα εγκλήματα στα Τέμπη, την Πύλο, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την πολιτική των περικοπών που καταστρέφει από τα δάση μέχρι τα νοσοκομεία. Στρώνει το έδαφος για τη συγκάλυψη της μαζικής δολοφονίας της Πύλου ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα η διαδικασία στο Ναυτοδικείο που συνεχίστηκε με την παραπομπή σε έρευνα 18 αξιωματικών του Λιμενικού για το έγκλημα. Είχαν προηγηθεί οι κραυγές του προκατόχου του Βορίδη και του Κικίλια κατά του Πορίσματος-καταπέλτη του Συνηγόρου του Πολίτη. Μάλιστα, επιχείρησαν και απέτυχαν στο να ξηλώσουν τον Ποττάκη, πριν την ανακοίνωση του Πορίσματος.

Τώρα έρχεται η κυβέρνηση να βάλει το στόχαστρο το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που απαιτεί να μην κουκουλωθεί το έγκλημα της Πύλου και να πάνε φυλακή οι Λιμενικοί και οι υπουργοί που κάλυψαν το πιο εμβληματικό pushback, την αποτροπή εισόδου του Αδριάνα με αποτέλεσμα τον πνιγμό άνω των 600 προσφύγων.

Μέσω της ηλεκτρονικής κιτρινοφυλλάδας, POLITICAL-αδελφή πύλη προπαγάνδας των ψεμάτων της κυβέρνησης με την "ομάδα Αλήθειας", "πηγές" του Υπ. Μετανάστευσης (δηλ. ο Θ.Πλεύρης...) έβαλαν στο στόχαστρο προκλητικά το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων και νομικής δράσης κατά των συστηματικών παράνομων επαναπροωθήσεων και παραβιάσεων του δικαιώματος στο άσυλο.

Για τα σαϊνια της POLITICAL, είναι πρόβλημα η νομική υπεράσπιση των προσφύγων και όχι οι δολοφονίες προσφύγων εξ αιτίας της παραβίασης των δικαιωμάτων τους. Η αναστολή των διαδικασιών ασύλου για ένα τρίμηνο για όσους καταφθάνουν από την Λιβύη είναι μια καραμπινάτη παραβίαση του δικαιώματος στο άσυλο.

Στις 7/1/2025, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα στην υπόθεση "ΑRE κατά Ελλάδας" για «συστηματική πρακτική push-backs», για την οποία είχε προσάγει το ΕΣΠ. Η POLITICAL καταμαρτυρεί στο ΕΣΠ ότι χαρακτήρισε την απόφαση «ορόσημο»(!) και το στοχοποιεί επιπλέον διότι προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο Αθηνών κατά της τροπολογίας "για έκτακτα μέτρα διαχείρισης της μεταναστευτικής πίεσης" με αφορμή την άφιξη των προσφύγων στη Κρήτη.

Φτάνουν να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή ακροδεξιά ρητορική της περιόδου του εμφυλίου με κραυγές για όσους βάζουν "αμφισβητούν την εθνική κυριαρχία", λες και το να πετάς πρόσφυγες στη θάλασσα είναι ηρωικό εθνικό κατόρθωμα και όχι ένα φρικτό ρατσιστικό έγκλημα. Είναι παρέμβαση στη διαδικασία έρευνας του ναυαγίου της Πύλου, αφού η Ελλάδα τελικά κάνει "συστηματικά επαναπροωθήσεις" και όχι αποκλειστικά διασώσεις, όπως είναι το ψέμα της κυβέρνησης. Θέλει να απαξιώσει αυτές τις ιστορικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

Το Λιμενικό και το Πολεμικό Ναυτικό στείλανε φρεγάτες και πλοιάρια έρευνας και διάσωσης για να κλείσουν τα σύνορα με τη Λιβύη, κάτι που είναι ανέφικτο, την ώρα που στα ανοιχτά της Στύρας δεν είχαν να στείλουν ούτε ένα διασωστικό για το καράβι που προσάραξε σε ξέρα και κινδύνεψαν γυναίκες και παιδιά...

Είναι πρόκληση η υπουργοποίηση του Θ. Πλεύρη και η ρητορική μίσους του κατά των μεταναστών και προσφύγων που μιλάει για την επερχόμενη "εισβολή άνω των τριών εκατομμυρίων από την Λιβύη". Είναι η ρητορική που ανοίγει τον δρόμο στους φασίστες και για αυτό χρειάζεται να βρουν μπροστά τους το εργατικό κίνημα και τη νεολαία.

12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, δίνουν σωσίβιο με τον ρατσισμό για να πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι των ναζί της Χρυσής Αυγής. Δε θα περάσει!

Καλούμε σε Ανοιχτή Σύσκεψη Δράσης, την Τρίτη 2 Σεπτέμβρη, στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ, στις 7μ.μ. για να οργανώσουμε την αντίσταση στη ρατσιστική εκστρατεία που στρώνει τον δρόμο στους φασίστες.

Για να μην περάσει η κατασυκοφάντηση του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, όπως άλλωστε επιχειρούν και για το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη στέλνοντας σε δίκες αγωνιστές με τον αντιρατσιστικό νόμο για αντισημιτισμό! Ποτέ δεν έστειλαν σε δίκη τους χρυσαυγίτες με τον αντιρατσιστικό νόμο!

Για να πάνε στο Ναυτοδικείο και στη φυλακή οι δολοφόνοι της κυβέρνησης και του Λιμενικού για το έγκλημα της Πύλου. Για να δικαιωθούν οι συγγενείς των θυμάτων του ναυαγίου της Πύλου που συνεχίζουν να απαιτούν δικαιοσύνη.

Για να μη περάσει το νέο ρατσιστικό νομοσχέδιο των Βορίδη-Πλεύρη που προωθούν άμεσα στη Βουλή. Να αποσυρθεί εδώ και τώρα!

Για σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά, άσυλο και στέγη για όλους, για τη νομιμοποίηση με ίσα δικαιώματα όλων των μεταναστών.

KEEΡΦΑ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ