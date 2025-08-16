Φρένο από το Στρασβούργο στην αναστολή της διαδικασίας ασύλου

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έβγαλε προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων προς την κυβέρνηση να μην απελάσει τους Σουδανούς πρόσφυγες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα, χωρίς δυνατότητα να καταθέσουν αίτημα ασύλου.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου βάζει ένα πρώτο φρένο στην εφαρμογή της αμφιλεγόμενης τροπολογίας της κυβέρνησης, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο. Η τροπολογία αναστέλλει για τρεις μήνες την κατάθεση αιτημάτων ασύλου σε όσους πρόσφυγες φτάνουν στη χώρα μας διά θαλάσσης από τη βόρεια Αφρική. Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι οι πρόσφυγες αυτοί θα απελαύνονται στη χώρα προέλευσής τους χωρίς να καταγραφεί το αίτημά τους για άσυλο.

Εναντίον της τροπολογίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη η οργάνωση Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, εκπροσωπώντας πρόσφυγες από το Σουδάν που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα.

Η οργάνωση ζητά από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών να ακυρώσει την τροπολογία και να αναστείλει την εφαρμογή της με προσωρινή διαταγή. Οπως ενημέρωσε η οργάνωση με ανάρτησή της την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, το Δικαστήριο του Στρασβούργου διέταξε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε απέλαση των Σουδανών προσφύγων μέχρι τουλάχιστον να περάσει μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα ενημερωθεί το Δικαστήριο για την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση αποτελεί μια πρώτη δικαίωση όσων οργανώσεων, φορέων και διεθνών οργανισμών επισήμαιναν ότι η τροπολογία παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο, που δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση αναστολή της κατάθεσης αιτημάτων ασύλου.