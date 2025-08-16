Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.7° 26.3°
3 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 26.0°
1 BF
48%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
29°C
29.0° 29.0°
3 BF
43%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
26%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
50%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
27.6° 27.6°
2 BF
43%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
35%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
25.6° 25.6°
2 BF
34%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
26.1° 25.2°
3 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.9° 27.1°
2 BF
44%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
53%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.7°
0 BF
32%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
4 BF
47%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
2 BF
34%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
27.2° 27.2°
2 BF
38%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
26.8° 26.6°
5 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.6° 25.8°
2 BF
38%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 25.3°
2 BF
65%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.3° 25.3°
3 BF
53%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
0 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 16 Αυγούστου, 2025
european court human rights
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
© Dreamstime.com

Φρένο από το Στρασβούργο στην αναστολή της διαδικασίας ασύλου

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Δημήτρης Αγγελίδης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έβγαλε προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων προς την κυβέρνηση να μην απελάσει τους Σουδανούς πρόσφυγες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα, χωρίς δυνατότητα να καταθέσουν αίτημα ασύλου.

Το Δικαστήριο του Στρασβούργου βάζει ένα πρώτο φρένο στην εφαρμογή της αμφιλεγόμενης τροπολογίας της κυβέρνησης, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο. Η τροπολογία αναστέλλει για τρεις μήνες την κατάθεση αιτημάτων ασύλου σε όσους πρόσφυγες φτάνουν στη χώρα μας διά θαλάσσης από τη βόρεια Αφρική. Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι οι πρόσφυγες αυτοί θα απελαύνονται στη χώρα προέλευσής τους χωρίς να καταγραφεί το αίτημά τους για άσυλο.

Εναντίον της τροπολογίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη η οργάνωση Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, εκπροσωπώντας πρόσφυγες από το Σουδάν που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα.

Η οργάνωση ζητά από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών να ακυρώσει την τροπολογία και να αναστείλει την εφαρμογή της με προσωρινή διαταγή. Οπως ενημέρωσε η οργάνωση με ανάρτησή της την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, το Δικαστήριο του Στρασβούργου διέταξε την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε απέλαση των Σουδανών προσφύγων μέχρι τουλάχιστον να περάσει μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα ενημερωθεί το Δικαστήριο για την απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Η απόφαση αποτελεί μια πρώτη δικαίωση όσων οργανώσεων, φορέων και διεθνών οργανισμών επισήμαιναν ότι η τροπολογία παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο, που δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση αναστολή της κατάθεσης αιτημάτων ασύλου.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Φρένο από το Στρασβούργο στην αναστολή της διαδικασίας ασύλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual