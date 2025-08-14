Προσφυγή κατά της αναστολής της διαδικασίας ασύλου

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες κατά της αμφιλεγόμενης τρίμηνης αναστολής της διαδικασίας ασύλου που επέβαλε με τροπολογία τον Ιούλιο η κυβέρνηση.
Η οργάνωση, εκπροσωπώντας πρόσφυγες από το Σουδάν, κατέθεσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών αιτήσεις ακύρωσης και αιτήσεις αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής, ζητώντας από το δικαστήριο να ακυρώσει την άρνηση της Διοίκησης να παραλάβει αιτήματα ασύλου από τους Σουδανούς πρόσφυγες και να τους παρέχει προστασία έναντι αυθαίρετης απέλασής τους.
Οι πρόσφυγες έφτασαν στην Κρήτη τον Ιούλιο. Δεν μεταφέρθηκαν σε κέντρο υποδοχής προκειμένου να καταγραφεί το αίτημά τους για άσυλο, όπως θα ήταν η κανονική διαδικασία βάσει της Σύμβασης της Γενεύης, αλλά στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέζας, όπου οι αρχές αρνούνται να καταγράψουν το αίτημά τους για άσυλο, επικαλούμενες την τροπολογία.
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Σουδανοί αναγνωρίζονται πρόσφυγες στη χώρα μας σε ποσοστό 100% και αποτελούν την πρώτη εθνικότητα σε ποσοστό αναγνώρισης προσφύγων στην Ελλάδα.
Υπογραμμίζει η οργάνωση: «το δικαίωμα στο άσυλο κατοχυρώνεται στο διεθνές δίκαιο και στο Δίκαιο της Ενωσης χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης. Ενδεχόμενη επιστροφή πολίτη τρίτης χώρας, χωρίς του δοθεί πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου ή/και χωρίς να εξεταστούν οι ισχυρισμοί του, αποτελεί παραβίαση, μεταξύ άλλων, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Οι διατάξεις αυτές, βάσει του Ελληνικού Συντάγματος [άρθρο 28 (1)], υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης του εθνικού δικαίου».
