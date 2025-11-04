Έγιναν οκτώ οι συλλήψεις για την οπαδική δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα

Οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε ένα ακόμη άτομο που πήγε στον τόπο του εγκλήματος μετά το αιματηρό περιστατικό και αλλοίωσε τα στοιχεία.

Στους οκτώ ανέρχονται πλέον οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα για οπαδικούς λόγους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, οι επτά συμμετείχαν στην συμπλοκή ενώ ο τελευταίος συνελήφθη γιατί μετά το αιματηρό επεισόδιο μετέβη στο τόπο του εγκλήματος και αλλοίωσε τα στοιχεία.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, 4 επιβάτες οχήματος συνεπλάκησαν με 4 επιβάτες ενός άλλου οχήματος, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος, που ενεπλάκη στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή είναι οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.