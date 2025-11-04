Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
20.1° 18.0°
2 BF
81%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.5° 12.7°
4 BF
75%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
16°C
17.0° 16.0°
1 BF
73%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
3 BF
88%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.0° 12.0°
1 BF
88%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
3 BF
87%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.2° 16.2°
2 BF
96%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.5° 16.8°
2 BF
72%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.9°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
88%
Σκόπελος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.2° 16.2°
5 BF
89%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
4 BF
82%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 15.1°
1 BF
88%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 16.8°
0 BF
87%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.6° 15.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 13.3°
2 BF
91%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
82%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.6° 9.6°
2 BF
84%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
Χαλκίδα
Τα «πειστήρια» της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων στη Χαλκίδα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ / EUROKINISSI

Έγιναν οκτώ οι συλλήψεις για την οπαδική δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Οι αστυνομικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε ένα ακόμη άτομο που πήγε στον τόπο του εγκλήματος μετά το αιματηρό περιστατικό και αλλοίωσε τα στοιχεία.

Στους οκτώ ανέρχονται πλέον οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα για οπαδικούς λόγους.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας, οι επτά συμμετείχαν στην συμπλοκή ενώ ο τελευταίος συνελήφθη γιατί μετά το αιματηρό επεισόδιο μετέβη στο τόπο του εγκλήματος και αλλοίωσε τα στοιχεία.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κατά περίπτωση για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σύμφωνα με την Αστυνομία, 4 επιβάτες οχήματος συνεπλάκησαν με 4 επιβάτες ενός άλλου οχήματος, ενώ λίγο αργότερα ο 20χρονος, που ενεπλάκη στο περιστατικό μεταφέρθηκε με όχημα και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος από αιχμηρά αντικείμενα.

Από τη προανάκριση της Αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή είναι οπαδοί δύο διαφορετικών ομάδων, ενώ από τις περαιτέρω έρευνες ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τους και συνελήφθησαν.

Μάλιστα, από το εν λόγω περιστατικό τραυματίστηκαν, από αιχμηρά αντικείμενα, ακόμα δύο από τους συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τα άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Έγιναν οκτώ οι συλλήψεις για την οπαδική δολοφονία του 20χρονου στη Χαλκίδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual