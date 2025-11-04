Επτά συλλήψεις για το οπαδικό φονικό στη Χαλκίδα

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας • Τι δήλωσε ο πατέρας του Άλκη Καμπανού με αφορμή το νέο αιματηρό περιστατικό με οπαδικό φόντο.

Στην σύλληψη επτά ατόμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία για το έγκλημα με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκίδα με θύμα έναν 23χρονο.

Νωρίτερα, οι αστυνομικές αρχές είχαν προχωρήσει σε έξι προσαγωγές, με την νεότερη εξέλιξη να έρχεται σε συνέχεια των ερευνών που πραγματοποίει η ΕΛ.ΑΣ. για την εξυχνίαση της υπόθεσης.

Νωρίτερα, αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην «Εφ.Συν.», πως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων ατόμων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία φέρεται να επέβαιναν σε δύο οχήματα. Μετά την συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια και από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι δύο, οι οποίοι βρίσκονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο.

Παρά το γεγονός ότι το 23χρονο θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

Άρης Καμπανός: Να μεγαλώσουμε μια καινούρια κοινωνία παιδιών

Θέση για το νέο φονικό πήρε και ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, Άρης Καμπανός, ο οποίος είδε λίγο πριν τη δίκη που επρόκειτο να γίνει χθες για τη δολοφονία του γιού του, να σημειώνονται εκ νέου επεισόδια, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την σύλληψη δύο ατόμων.

Ο Άρης Καμπανός, μιλώντας στο thesspost, δήλωσε ότι: «Μόνο θλίψη και στεναχώρια μπορούν να δημιουργήσουν τα επεισόδια οπαδικής βίας, γιατί παρόλο που έχουν παρθεί μέτρα και από την πλευρά της πολιτείας και μια ολόκληρη κοινωνία φωνάζει “φτάνει ως εδώ”, δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι που συνεχίζουν. Δημιουργούν πρόβλημα, κι όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά σε όλη την ελληνική κοινωνία».

Ο πατέρας του Άλκη επισημαίνει την ανάγκη για μια συνολική, πολυεπίπεδη προσέγγιση στο φαινόμενο της βίας: «Δεν πρέπει να κοιτάξουμε μόνο από μια πλευρά αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να συστρατευτούμε όλοι ως κοινωνία. Είναι και θέμα μέτρων αποτροπής. Η αποτροπή είναι αυτή η οποία θα λειτουργήσει άμεσα, το να δίνονται αυστηρές ποινές, να γίνονται γρήγορα τα δικαστήρια και να βγαίνουν οι αποφάσεις, δίνοντας μήνυμα προς όλη την κοινωνία ότι όπου υπάρχει έγκλημα υπάρχει και η τιμωρία» είπε και πρόσθεσε: «Όλοι ως κοινωνία πρέπει τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι- να μεγαλώσουμε μια καινούρια κοινωνία παιδιών με σωστές αρχές πάνω στο θέμα του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου. Να αλλάξει η κουλτούρα της βίας, γιατί έχουμε μετατρέψει το ποδόσφαιρό μας σε υποκουλτούρα».