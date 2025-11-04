Οπαδικό έγκλημα στη Χαλκίδα: Έξι προσαγωγές - Αναζητούνται κι άλλοι

Η σύνδεση με τη δολοφονία Λυγγερίδη • Αστυνομικές πηγές δηλώνουν στην «Εφ.Συν.» ότι δεν είναι απίθανο να εμπλέκονται κι άλλα άτομα.

Συγκλονίζει το αιματοκύλισμα με οπαδικά κίνητρα που σημειώθηκε στη Χαλκίδα το βράδυ της Δευτέρας, ενώ μάλιστα λίγες ώρες νωρίτερα, χθες το πρωί, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, κατά τη δίκη της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ακόμα ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 23χρονου. Συνολικά οι προσαγωγές είναι έξι έως τώρα, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στην «Εφ.Συν.» ωστόσο, πως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής περισσότερων ατόμων.

Μέχρι στιγμής, πάντως, στο οπαδικό επεισόδιο της Χαλκίδας συμμετείχαν συνολικά οκτώ άτομα, τα οποία φέρεται να επέβαιναν σε δύο οχήματα. Μετά την συμπλοκή βγήκαν μαχαίρια και από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 23χρονος και να τραυματιστούν σοβαρά άλλοι δύο, οι οποίοι βρίσκονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο.

Παρά το γεγονός ότι το 23χρονο θύμα μεταφέρθηκε με αγροτικό όχημα στο τοπικό νοσοκομείο δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Όπως έγινε γνωστό οι συνοδοί του τον παράτησαν εκεί και έφυγαν από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να μη δώσουν κατάθεση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς κατέληξε.

Η σύνδεση με τη δολοφονία Λυγγερίδη

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας από τους προσαχθέντες φέρεται να είχε συμμετάσχει στην επίθεση οργανωμένων οπαδών στις διμοιρίες των ΜΑΤ τον Δεκέμβριο του 2023, κατά την οποία τραυματίστηκε από ναυτική φωτοβολίδα ο αρχιφύλακας Γιώργος Λυγγερίδης που μετά από λίγες ημέρες υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι ίδιες πληροφορίες μεταδίδουν πως ο συλληφθείς ήταν 17 ετών τότε. Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη ΓΑΔΑ, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος καθώς δεν είχαν προκύψει στοιχεία στην πορεία της έρευνας. Ταυτοποιήθηκε αργότερα από τα ρούχα που είχε πετάξει στο κλειστό γήπεδο βόλεϊ και ήταν ανάμεσα στους κατηγορούμενους της δολοφονίας του νεαρού αστυνομικού.

Δύο χρόνια αργότερα συνελήφθη για συμμετοχή στη φονική συμπλοκή στη Χαλκίδα. Από την έρευνα του κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας που είχε μεταβεί στην Εύβοια, θα προκύψει και ο βαθμός συμμετοχής του στη δολοφονία του 23χρονου.