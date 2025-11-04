Έκαναν έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού μετά το μακελειό στα Βορίζια

Την ώρα που τα Βορίζια Ηρακλείου «βράζουν» μετά το πρωτοφανές μακελειό του Σαββάτου, η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, εκεί που, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι τρεις συγγενείς του 39χρονου.

Η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται στο στόχαστρο για τις τραγικές καθυστερήσεις πριν από το αιματηρό περιστατικό, την ώρα που αστυνομικοί της Κρήτης... προτιμούσαν να κάνουν ντου στην κατάληψη Ευαγγελισμού και να κυνηγούν αναρχικούς, και σήμερα έγινε γνωστό πως προχώρησε σε έρευνες μέσα στις φυλακές.

Εκεί εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε και εστάλη στα εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί εάν άτομα που είναι έγκλειστα είχαν επικοινωνίες με τους πρωταγωνιστές του μακελειού. Παράλληλα, εντοπίστηκαν αυτοσχέδιο αιχμηρό αντικείμενο, ψαλιδάκι, όπως και φορτιστές που θα ελεγχθούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες -και κατ' οίκον- συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, για τον εντοπισμό και των τριών ατόμων, ηλικίας 19, 25 και 29 ετών, που, σύμφωνα με την αστυνομία, έχει διαπιστωθεί ότι είχαν εμπλοκή στο ένοπλο και αιματηρό περιστατικό.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και η κηδεία της 56χρονης, του δεύτερου θύματος από τον πόλεμο με τις χιλιάδες σφαίρες.