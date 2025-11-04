Βορίζια: «Χτενίζουν» όλη την Κρήτη για τα τρία αδέρφια - Σήμερα η κηδεία της 56χρονης

Συνεχίζονται από τις αστυνομικές αρχές οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των τριών αδελφών που κατηγορούνται για το μακελειό στα Βορίζια, «χτενίζοντας» καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες και σπίτια συγγενών σε πολλές περιοχές της Κρήτης. Άφαντα παραμένουν ωστόσο και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή.

Υπό αστυνομικό κλοιό αναμένεται να γίνει σήμερα, στο χωριό του συζύγου της, τον Αλικιανό Χανίων, η κηδεία της 56χρονης που έχασε τη ζωή της κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών στα Βορίζια Ηρακλείου. Σε παρόμοια κατάσταση έγινε και η κηδεία του 39χρονου θύματος χθες, με την αστυνομία να βρίσκεται σε κάθε γωνία του χωριού, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Στην κηδεία της άτυχης γυναίκας αναμένεται να παραστούν συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου, ενώ αμφίβολο θεωρείται αν θα παραστεί ο ένας γιος της ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για τις αρχές είναι η διαχείριση της κατάστασης μετά το μακελειό, καθώς η οργή και από τις δύο οικογένειες παραμένει έντονη. Η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς της αστυνομίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνες εξελίξεις. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεν αποκλείεται το γεγονός στο μακελειό να συμμετείχαν και άλλα άτομα.

Συνεχίζεται η αναζήτηση των τριών αδελφών

Τα τρία άτομα, που σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αναζητούνται σε φαράγγια, καταφύγια, κτηνοτροφικές μονάδες, σπίτια συγγενών και γειτονικά χωριά. Και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί και είναι αδέλφια ενός από τους τραυματίες που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο ΠΑΓΝΗ. Συνολικά, οι πέντε κατηγορούμενοι που έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

«Τα τρία άτομα που αναζητούνται έχουν ελεγχθεί και σε σπίτια συγγενών τους. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την εμπλοκή και άλλων», δήλωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι φυγάδες έχουν βρει καταφύγιο είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στην ύπαιθρο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι κάποια στιγμή θα παραδοθούν, καθώς δεν θα μπορούν να παραμείνουν κρυμμένοι για πολύ. Έρευνες συνεχίστηκαν και χθες σε σπίτια συγγενών στο Ρέθυμνο.

Στο μακελειό φέρεται να εμπλέκεται και μία τρίτη οικογένεια, που είχε συγγενική σχέση με τους κατηγορούμενους, καθώς σε σπίτι μέλους της βρέθηκε μία από τις κατασχεθείσες καραμπίνες.

Την ένταση στην περιοχή ξύπνησε η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε νεόδμητο σπίτι ενός συγγενούς των κατηγορούμενων, το βράδυ της Παρασκευής. Το σπίτι βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά της αντίπαλης οικογένειας, ενώ η έρευνα για την ταυτότητα του δράστη συνεχίζεται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το 39χρονο θύμα της επίθεσης δεν βρισκόταν στο χωριό κατά τη βομβιστική επίθεση.

Έφοδοι της Αστυνομίας σε σπίτια – Μια σύλληψη

Χθες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, ιδιοκτησίας συγγενών των τριών ατόμων που αναζητούνται για το μακελειό στα Βορίζια, χωρίς να εντοπιστούν οι ύποπτοι.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, συνελήφθη ένας από τους ιδιοκτήτες για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπίτι του βρέθηκε ένα πιστόλι 9 mm, το οποίο όμως, σύμφωνα με τις αρχές, δεν συνδέεται με τη φονική συμπλοκή.

Οι έρευνες θα επεκταθούν σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και άλλους χώρους, στο πλαίσιο της προσπάθειας να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. «Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Κανένας από τους δικηγόρους του Ηρακλείου δεν αναλαμβάνει την υπόθεση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέλη και από τις δύο οικογένειες που εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια έχουν επικοινωνήσει με γνωστούς ποινικολόγους του Ηρακλείου, οι οποίοι έχουν χειριστεί σοβαρά κακουργήματα στο παρελθόν. Ωστόσο, όλοι αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπόθεση για οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τα τρία αδέλφια που καταζητούνται. Παράλληλα, αστυνομικοί από την Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μαζί με αστυνομικούς από το Ελληνικό FBI έχουν προσεγγίσει τους ηλικιωμένους της οικογένειας των καταζητούμενων, με σκοπό να τους πείσουν να παραδοθούν ειρηνικά, τουλάχιστον έως την Πέμπτη.