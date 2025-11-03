Υπό ασφυκτικό αστυνομικό κλοιό κηδεύτηκε ο 39χρονος στα Βορίζια

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία • Σε εξέλιξη οι έρευνες, τρία άτομα αναζητούν οι αρχές.

Με τους φόβους για αντίποινα να είναι έντονοι, πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 39χρονο που σκοτώθηκε στη διάρκεια του μακελειού που έλαβε το πρωί του περασμένου Σαββάτου στα Βορίζια Ηρακλείου. Σημειώνεται ότι στους δρόμους των Βοριζίων πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Η κηδεία έγινε υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι πολύ αυστηρά, καθώς η πομπή πέρασε μέσα από τη γειτονιά της αντίπαλης οικογένειας.

EUROKINISSI

Πολλοί άνθρωποι (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι κ.ά.) έδωσαν το «παρών» στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν τον 39χρονο. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.

Η κηδεία της 56χρονης που επίσης τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό, θα γίνει την Τρίτη (4 Οκτωβρίου) στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταύρου στον Αλικιανό Χανίων.

Αναζητούνται τρία άτομα

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να πάρει εξιτήριο.