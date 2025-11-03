Προσωρινή κράτηση για τον 55χρονο που τραυμάτισε ανήλικο με πυροβολισμούς

Αναβολή ζήτησε και έλαβε ο 55χρονος που παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την κατηγορία πως πυροβόλησε με καραμπίνα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα σκάγια και να νοσηλευτεί ένας 15χρονος.

Με απόφαση των αρχών, ο άνδρας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και θα δικαστεί αύριο το μεσημέρι. Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια, στο αριστερό χέρι και στη μεσοθωράκια περιοχή.