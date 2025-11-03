Αθήνα, 21°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
AP Photo/Petros Giannakouris

Προφυλακίστηκε αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί πριν από τρεις μέρες • Είχε εκδοθεί εις βάρος του ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο αλλοδαπός, υπήκοος Συρίας, με σουηδικό διαβατήριο, που είχε συλληφθεί το Σάββατο 1η Νοεμβρίου από στελέχη της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) και του γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για τον οποίο είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και αναζητούνταν. 

Μετά τη σύλληψή του πραγματοποιήθηκε κατ΄ οίκον έρευνα από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, όπου κατασχέθηκαν μέσα αποθήκευσης δεδομένων.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, ο συλληφθείς εμπλέκεται στην οργάνωση παράνομων μεταφορών μεταναστών από τις τουρκικές ακτές σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη μεταφορά αυτών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελώντας μάλιστα αρχηγικό μέλος του κυκλώματος.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών- Τμήμα Εκτέλεσης Ποινών, όπου κρίθηκε προφυλακιστέος.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, όπως επίσης και την συνεργασία με μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες δραστηριότητες.

