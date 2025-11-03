Διώξεις κατά των συλληφθέντων για τα επεισόδια πριν τη δίκη για τη δολοφονία Καμπανού

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των δύο ανδρών που συνελήφθησαν για εμπλοκή στο επεισόδιο, το οποίο συνέβη το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη δίκη στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.
Οι δύο νεαροί διώκονται για διατάραξη κοινής ειρήνης, απείθεια και παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, ενώ παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.
Υπενθυμίζεται ότι κάποια άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, επιτέθηκαν με καρέκλες και μπουκάλια σε άλλα άτομα που βρίσκονταν στην είσοδο του Μεγάρου προς συμπαράσταση στους κατηγορούμενους και φέρονται ως συνοπαδοί τους.
Μάλιστα, η αστυνομία, που έχει αναπτυχθεί με ισχυρές δυνάμεις περιμετρικά των δικαστηρίων, επενέβη με τη χρήση χημικών. Λίγο αργότερα, ξέσπασαν λογομαχίες και νέα ένταση, σε μία ήδη τεταμένη κατάσταση.
⇒ Σημειώνεται πως αναβλήθηκε ξανά η δίκη για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού για τον Οκτώβριο 2026.
