Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στο γραφείο Θεοχάρη

Τι αναφέρουν σε κείμενό το οποίο ανήρτησαν στο διαδίκτυο, εκείνοι που ανέλαβαν την ευθύνη για τον εμπρησμό

Κείμενο ανάληψης ευθύνης αναρτήθηκε την Κυριακή στο διαδίκτυο, σε σχέση με την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο προ ολίγων ημερών.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι αυτός ο εμπρησμός, καθώς επίσης και άλλος ένας σε εγκαταστάσεις αυτοκινητοβιομηχανίας στο Πολύγωνο Αττικής, διαπράχθηκαν στη μνήμη του αναρχικού Κυριάκου Ξυμητήρη για τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατό του.

Αναλυτικά το κείμενο ανάληψης ευθύνης:

«“Αν δεν καώ εγώ

αν δεν καείς εσύ

αν δεν καούμε εμείς

πως θα γενούν τα σκοτάδια λάμψη?”

Ναζίμ Χικμέτ

Πριν από 365 μέρες, ο σύντροφός μας Κυριάκος Ξυμητήρης έδωσε λάμψη στα σκοτάδια, ακόμα και αν ήταν η λάμψη της ύστατής του έκρηξης, στο τέρμα μιας φλεγόμενης διαδρομής.

Ο Κυριάκος ήταν ένας πολυμήχανος και δραστήριος αναρχικός αγωνιστής που συμμετείχε σε όλο το φάσμα του αγώνα. Από πορείες, παρεμβάσεις, μικροφωνικές, μέχρι συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Ήταν παρών σε όλα τα μέτωπα και τις θεματικές. Συμμετείχε σε συνελεύσεις αλληλεγγύης στους φυλακισμένους αγωνιστές/στριες, σε αντιφασιστικούς συντονισμούς, σε δράσεις υπέρ των καταλήψεων, σε αλληλεγγύη με τους μετανάστες/στριες, ενάντια στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό, σε αλληλεγγύη με του αγώνες των Παλαιστινίων, σε αγώνες ενάντια στον εξευγενισμό και την πατριαρχία. Και φυσικά στην άμεση επαναστατική δράση και την ένοπλη επιλογή. Ένας αγωνιστής πολυσύνθετος που χρησιμοποιούσε κάθε μέσο με φαντασία όπου οι συνθήκες αναλογούσαν στην εκάστοτε δράση. Με ταπεινότητα, υπομονή και χαμόγελο, ο Κυριάκος ήταν εκεί να στηρίξει όποιο πεδίο έκρινε με τα ανάλογα μέσα. Ως την τελική του περήφανη έφοδο στον ουρανό.

Η άμεση δράση είναι το μέσο να διατηρηθεί ζεστή και ζωντανή η επαναστατική μνήμη. Η εξεγερσιακή κουλτούρα και παράδοση δεν είναι απλά ένα σλόγκαν, ούτε η λύση σε κάθε πρόβλημα του αγώνα. Είναι όμως η σπίθα που φέρνει στο εδώ και στο τώρα τη φλόγα και τη σκυτάλη όσων πέσαν στο πεδίο της μάχης. Είναι ο τρόπος να τιμάμε, να θυμόμαστε και να συνεχίζουμε το έργο όσων έδωσαν τη ζωή τους για την επαναστατική προοπτική. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια συνέχεια της παράδοσης, σπάμε το φόβο, παίρνουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και αναδεικνύουμε ότι κανένας εχθρός δεν είναι άτρωτος, κανένας στόχος απροσπέλαστος.

Σε μια εποχή πολυλογίας, ο Κυριάκος Ξυμητήρης επέλεξε να δράσει.

Σε μια εποχή αδράνειας, ο Κυριάκος επέλεξε να βγει μπροστά.

Σε μια εποχή “άστο για αύριο”, ο Κυριάκος επέλεξε να αδράξει το Τώρα.

Τιμώντας τον σύντροφό μας, τιμώντας τη μνήμη του και τις επιλογές του, επιλέξαμε να επιτεθούμε εμπρηστικά τις τελευταίες μέρες στους παρακάτω στόχους:

το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της ΝΔ Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο.

την αντιπροσωπεία της αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στο Πολύγωνο.

Αλληλεγγύη σε όλα τα συντρόφια που διώκονται για την υπόθεση των Αμπελοκήπων»