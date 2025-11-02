Greek Mafia: Βρέθηκαν τα όπλα της εκτέλεσης Λάλα

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα αναφορικά με την υπόθεση εκτέλεσης του 40χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Το καμένο όχημα που εντοπίστηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της εκτέλεσης μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. όπου βρέθηκαν στο εσωτερικό του δύο καμένα όπλα, ένα καλάσνικοφ και ένα 9άρι πιστόλι, ενώ πυροβολήθηκε και με ένα καλάσνικοφ ακόμα, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών τα άτομα που εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου κινούνται στον χώρο της μεγάλης ποινικής παραβατικότητας και στο παρελθόν έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες εκτελέσεις, ενώ παράλληλα είναι έμπειροι χρήστες πυροβόλων όπλων.
Το SUV μάρκας Nissan που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο από την Ηλιούπολη Αττικής, και μετά τη δολοφονία το παράτησαν σε απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στέκονται ιδιαίτερα στην άρτια οργάνωση των δραστών, που παραπέμπει και σε πιθανή εσωτερική πληροφόρηση.
