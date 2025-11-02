Από δύο όπλα ο θάνατος του 39χρονου στα Βορίζια

Δύο διαφορετικοί άνθρωποι φαίνεται ότι τον πυροβόλησαν • Πότε θα γίνει η κηδεία του • Ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις για το μακελειό

Ότι ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, θύμα της αιματηρής αδιάκοπης ανταλλαγής πυροβολισμών το Σάββατο στα Βορίζια Κρήτης, δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολίδες και μάλιστα δύο διαφορετικών διαμετρημάτων, έδειξαν την Κυριακή τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του. Η κηδεία του που ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας για τη Δευτέρα και ώρα 14.00. ασκήθηκαν ήδη από τον εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, και απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ όπως είναι γνωστό η 56χρονη αποδείχθηκε ότι πέθανε από σφαίρα και όχι από ανακοπή καρδιάς.

Όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και στον κόκκυγα. Η σορός του 39χρονου είχε μεταφερθεί την Κυριακή το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία – νεκροτομή.

Η πομπή της κηδείας επρόκειτο να περάσει μπροστά από τα σπίτια της «αντίπαλης» οικογένειας, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση της αναβολής. Η τελετεί θα γίνει υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και δεν αποκλείεται να γίνεται έλεγχος των ατόμων που θα πηγαίνουν στο χωριό για να παραστούν, αν και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Παράλληλα το γεγονός ότι σύμφωνα με το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ο θάνατός της προήλθε από πυροβόλο όπλο, εν αντιθέσει με την αρχική πληροφορία πως είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς, ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα, καθώς επιβεβαιώνει ότι νεκροί υπάρχουν και από τις δύο πλευρές. Η 56χρονη εργαζόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και είχε πάει στο χωριό για να παρευρεθεί στο μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα της.

Την Κυριακή εστάλη στον εισαγγελέα από την αστυνομία, η σχετική δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει, ως κατηγορούμενους για εμπλοκή στην αιματηρή συμπλοκή, πέντε άτομα: τους δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ και τρεις ακόμα από την ίδια οικογένεια. Και οι πέντε αυτοί ταυτοποιήθηκαν ως εμπλεκόμενοι στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και άλλο προανακριτικό υλικό που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Ασκήθηκαν ήδη από τον εισαγγελέα ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος και για τους πέντε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, και απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατά συρροή. Οι δύο τραυματίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Η δίωξη, είναι γενική, ενώ η έρευνα θα συνεχιστεί για να διευκρινιστεί ο ρόλος του καθενός στην υπόθεση. Η ΕΛ.ΑΣ. θεωρεί βέβαιο ότι εμπλέκονται και άλλα άτομα και από τις δύο οικογένειες, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες.

Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο αιματηρό περιστατικό και στην προηγηθείσα τοποθέτηση βόμβας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να πραγματοποιούν πόρτα-πόρτα ελέγχους σε Βορίζια και γειτονικά χωριά. Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό και εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται τα άτομα αυτά, να παρουσιαστούν και να παραδοθούν οικειοθελώς. Έχουν ήδη γίνει πολυάριθμες έρευνες σε σπίτια, μία σύλληψη και μία προσαγωγή, και εντοπίστηκαν ευρήματα σε δύο κατοικίες. Σύμφωνα με συγγενείς της 56χρονης, υπάρχουν μάρτυρες που, μπορούν να καταθέσουν κρίσιμα στοιχεία για το πώς μπήκε η βόμβα και το πώς στήθηκε η φονική παγίδα. Την ίδια ώρα αγνοείται από το Σάββατο ο 32χρονος γιος της 56χρονης, ο οποίος παραμένει στα βουνά, έχοντας εξαφανιστεί μετά τη φονική σύγκρουση των δύο οικογενειών.

Η κηδεία της 56χρονης, η οποία μεταφέρθηκε στα Χανιά, δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί.

Στην Κρήτη παραμένουν ενισχυμένες δυνάμεις της Αστυνομίας, με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ και των ΜΑΤ από την Αθήνα.