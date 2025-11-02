Βορίζια: Τι έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. - Από σφαίρα πέθανε και η 56χρονη

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από τη φονική αντιπαράθεση στα Βορίζια Κρήτης που αιματοκύλισε το χωριό, ενώ οι φόβοι για συνέχιση του κύκλου αίματος παραμένουν κάτι παραπάνω από ζωντανοί.
Σε μια περιοχή που ακόμη αποτελεί... αίνιγμα το πώς τόσοι άνθρωποι ήταν τόσο βαριά οπλισμένοι χωρίς να το γνωρίζει η ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει σήμερα γύρο ερευνών με τη συμμετοχή και ειδικών δυνάμεων τόσο από το νησί όσο και από την Αθήνα.
Από τις δύο προσαγωγές η μια έχει μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε δέκα σπίτια.
Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, «σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.
«Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.
Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.
«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».
Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.
Από πυρά και ο θάνατος της 56χρονης
Παράλληλα, σήμερα, επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαν ανακοινώσει από χθες οι Αρχές, ότι και η 56 ετών γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά που δέχθηκε την ώρα που ένοπλοι σκορπούσαν το χάος στην περιοχή.
Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από τα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες και όχι από καρδιακό επεισόδιο, όπως κυκλοφόρησε κάποια στιγμή σε δημοσιεύματα.
Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου
Όπως έγινε γνωστό, πάντως, η αστυνομία ζήτησε να αναβληθεί η κηδεία του 39χρονου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, καθώς εκτιμήθηκε ότι συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας.
Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε, σήμερα, το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία - νεκροτομή.
