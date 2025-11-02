Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
24.0° 21.2°
2 BF
69%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
21°C
22.5° 19.6°
1 BF
49%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
23.0° 21.0°
1 BF
68%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
20.9° 20.9°
1 BF
60%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
4 BF
64%
Βέροια
Αίθριος καιρός
22°C
22.0° 22.0°
2 BF
56%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
42%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
22.1° 22.1°
2 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 20.5°
3 BF
73%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.0° 18.8°
1 BF
65%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
4 BF
73%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
65%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
68%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
0 BF
56%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
21°C
20.7° 20.1°
1 BF
69%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 23.8°
3 BF
66%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.8° 21.8°
0 BF
60%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 18.8°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
19.2° 19.2°
2 BF
68%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
21°C
21.3° 21.3°
0 BF
58%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 02 Νοεμβρίου, 2025
Βορίζια Κρήτης
EUROKINISSI

Βορίζια: Τι έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. - Από σφαίρα πέθανε και η 56χρονη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
efsyn.gr
Μία σύλληψη και μια προσαγωγή μετά το μακελειό του Σαββάτου • Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 56χρονης

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα πίσω από τη φονική αντιπαράθεση στα Βορίζια Κρήτης που αιματοκύλισε το χωριό, ενώ οι φόβοι για συνέχιση του κύκλου αίματος παραμένουν κάτι παραπάνω από ζωντανοί.

Σε μια περιοχή που ακόμη αποτελεί... αίνιγμα το πώς τόσοι άνθρωποι ήταν τόσο βαριά οπλισμένοι χωρίς να το γνωρίζει η ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει σήμερα γύρο ερευνών με τη συμμετοχή και ειδικών δυνάμεων τόσο από το νησί όσο και από την Αθήνα.

Από τις δύο προσαγωγές η μια έχει μετατραπεί σε σύλληψη, ενώ, έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε δέκα σπίτια.

Όπως αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, «σήμερα ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή», σημείωσε η κ. Δημογλίδου συμπληρώνοντας ότι η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και πως «υπάρχουν ευρήματα σε δύο οικίες».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα και τις επόμενες μέρες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και σε κοντινά χωριά.

«Οι έρευνες θα συνεχιστούν όπου χρειαστεί, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, σε ό,τι αφορά πληροφορίες σχετικά με περισσότερους νεκρούς ή τραυματίες, η κ. Δημογλίδου επεσήμανε ότι για την αστυνομία οι τραυματίες είναι τέσσερις, δύο από τους οποίους νοσηλεύονται φρουρούμενοι, καθώς ερευνάται η συμμετοχή τους στο μακελειό, ενώ οι νεκροί είναι δύο.

«Δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες και δεν υπάρχουν άλλοι νεκροί, τουλάχιστον από τη μέχρι στιγμής έρευνα και από την επικοινωνία που έχουμε με τα νοσοκομεία. Φυσικά και γίνονται έρευνες για το εάν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στο περιστατικό», υπογράμμισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζοντας ότι η προανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί και από τις δύο πλευρές, «δεν είναι ξεκάθαρο πώς ξεκίνησε και από ποια πλευρά το περιστατικό».

Η ηγεσία της ΕΛΑΣ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται στα Βορίζια και ειδικές ομάδες συνεχίζουν, για όσο χρειαστεί, τις έρευνες «για να καταλάβουν και οι κάτοικοι ότι δεν πρόκειται να δώσουμε το περιθώριο να δοθεί συνέχεια σε αυτό το περιστατικό, στο οποίο δύο άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους», σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Από πυρά και ο θάνατος της 56χρονης

Παράλληλα, σήμερα, επιβεβαιώθηκε αυτό που είχαν ανακοινώσει από χθες οι Αρχές, ότι και η 56 ετών γυναίκα σκοτώθηκε από πυρά που δέχθηκε την ώρα που ένοπλοι σκορπούσαν το χάος στην περιοχή.

Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από τα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες και όχι από καρδιακό επεισόδιο, όπως κυκλοφόρησε κάποια στιγμή σε δημοσιεύματα. 

Αναβάλλεται η κηδεία του 39χρονου

Όπως έγινε γνωστό, πάντως, η αστυνομία ζήτησε να αναβληθεί η κηδεία του 39χρονου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, καθώς εκτιμήθηκε ότι συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι ασφαλείας.

Η σορός του 39χρονου μεταφέρθηκε, σήμερα, το πρωί στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία - νεκροτομή. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Βορίζια: Τι έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής η ΕΛ.ΑΣ. - Από σφαίρα πέθανε και η 56χρονη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual